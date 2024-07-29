【是日通勝】

農曆六月廿四

甲辰年 辛未月 甲午日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、裁衣、醞釀

忌：出財、開倉、開渠

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：主動性不夠，有可能惹來另一半的不滿。

金牛座：勿為小事發脾氣，以免給情人一個壞印象！

雙子座：理財有道，收入有增長，毋須為生活操心。

巨蟹座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

獅子座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

處女座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

天秤座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

天蠍座：財運好到極，宜保持低調，以免惹人眼紅。

人馬座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

山羊座：事業運強，宜專注工作，不要為私事分心。

水瓶座：看似風平浪靜卻存在暗湧，謀事不可大意！

雙魚座：運勢好轉，找老友閒聊幾句，心情更加靚。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，情緒不穩，判斷力受影響。

牛：心情欠佳，做事欠耐心，易與人爭執。

虎：健康運平平，不宜熬夜，要好好休息，

兔：運勢糟糕極了，今天不宜做重要決定。

龍：投資方面可以一試，但要評估好風險。

蛇：事業發展出現新機遇，不要輕易錯過！

馬：宜耐心聽聽別人意見，不要急着反駁。

羊：桃花運超強，身邊有機會出現追求者。

猴：對現狀感悲觀，凡事應向好的方面想。

雞：為個人發展加大投資，得着比預期多。

狗：跟伴侶有意見分歧，最緊要坦誠溝通。

豬：切忌自亂陣腳，完成工作後記得核對。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

過往都是因 當下皆是果

可曾聽過「位置不同，少言為貴，認知不同，不爭不辨」這句話？正所謂「格局決定你的結局」，路是自己走，嘴是別人的，好聽的話別當真，難聽的話別生氣，這個世上真正對你好的人很少，想看你淪為笑話的人卻很多！我們爭不過一張嘴，算不過一顆心，我們不怕吃虧，善良不代表傻，厚道不代表笨。你真我更真，你假我轉身。

每個人能夠來到這一世，都是帶着前世今生的故事。曾經傷害過你的人，一個都跑不掉，同樣地，自己傷害過人也會發生這樣的因果。有些人每天想着不同方法去吸引你，迷惑你，煽動你的貪嗔癡，看看有誰得到好的結局？這些人經常自怨自艾，往往做甚麼都得不到好的結局，其實已給了他警號，因為他已迷失了本我，得寸進尺，經常公開發表其偽善理論，我告訴大家，這些人一個都跑不掉的。

從八字可查看到你的一切，怎樣做才能提升自己的運程？就是從「本性難移」這句說話入手，重新把當下的果去作自我調整，你的所謂運程不順也會同時出現改變。

不要放棄為自己努力，壞事遲早會過去的，只要你相信自己持續前進，好事就會提早到來。好運正在等你變得更好，正在等你看見自己的好。