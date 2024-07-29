裕美爆男友瘋狂惡行　強迫阿媽睇全相

藝人裕美和淡出幕前的歌手謝文雅（Casey）識於微時，日前難得聚頭齊接受專訪，現職歌唱老師的Casey大讚好友唱功大有進步：「美美未推出《最佳女友的自我修養》前，我已聽過首歌，佢唱得好順耳，有啲位係好高音，但佢唱得好放，最欣賞佢用啲氣聲包住啲字發音，聽到人好感動。」獲讚的裕美就話本身是實力派歌手，奈何出道時被唱片公司塑造為偶像派，她說：「細個嗰時，我只係機械人，佢叫我做乜就做乜，但依家自己畀錢做歌就鍾意點就點。」

談及裕美男友林作翻唱《最》時唱功嚇人，Casey盡顯有教無類的老師風範，稱只要林作肯學唱歌必有進步，但坦言對林作的印象麻麻：「佢男友成日亂講嘢，有啲位唔尊重美美令我擔心，佢要錫我個朋友，但我又唔可以話佢。」裕美隨即問經常來家作客的Casey可見過林作裸體？Casey笑住話：「見過佢只條着孖煙囪，都盡量唔望啦。」裕美大爆連她媽咪也曾被迫見林作的全相：「佢連底褲都唔着，佢話喺屋企鍾意『吊吊揈』，好在佢太細，我阿媽睇到嗰個位。」

問到男友任性妄為可曾「家法伺候」？霸道四射的裕美即高叫男友抵打：「我瘦啫，邊個話我唔打得，我平時打到阿作飛起，見到佢個樣咁『摟』打，我哋試過打到屋企張梳化斷開兩截，之後我要買番梳化，好煩。」不過男友並非一無是處，唯一優點是識氹她笑：「有次佢激到我發癲，但佢話我惡到下巴好『鞋抽』係好正時，我就忍唔住笑，佢真係好犯賤。」