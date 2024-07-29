群星睇奧運　湯告魯斯現身撐體操天后被粉絲圍搶晒鏡

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）日前於巴黎奧運會上被「野生捕獲」冒大雨睇開幕禮，而昨日他再度現身奧運體育場館睇「體操天后」比莉絲（Simone Biles）等美國體操運動員出戰。

「靚佬湯」一到場即時成為全場觀眾的焦點，個個爭住向他要求合照，他繼續展露招牌笑容「有求必應」。而比賽進行中，他與同行的《職業特工隊》（Mission:Impossible）導演Christopher McQuarrie以及華納探索主席David Zaslav等全神貫注睇比賽。

除了「靚佬湯」之外，同場還有多位名人紅星包括天后Lady GaGa、Ariana Grande、Ariana胞弟Frankie、Cynthia Erivo、《Barbie芭比》（Barbie）導演Greta Gerwig、澳洲導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）、Chrissy Teigen以及Nick Jonas等。期間美國華裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）更拎起手機與一眾新片《魔法壞女巫》（The Wicked）拍檔自拍留念。