下周強勢襲港！金秀賢亮相KCON解開衫鈕晒男人味

主演韓劇《淚之女王》人氣爆燈的韓國男神金秀賢，相隔9年再主持《KCON LA 2024》。他昨日（28日）擔任主持前，先以白馬王子造型出席騷前的見面會，分享近況時表示在拍畢《淚》劇後便經常打golf、踩單車及登山等運動，現在正展開亞洲巡迴粉絲見面會，有為見面會努力練歌，又即場清唱了幾句《淚》劇OST。

他被問到出道17年有何不同時，便笑問大家有否覺得他更Man，又笑言今日還特地解開了恤衫鈕扣，但當被台下粉絲要求脫外套，他則假裝沒聽到！他又搞笑問大家會否覺得登山是大叔的喜好，並即場推薦登山最愛聽的歌曲便是男團INFINITE的《PARADISE》，大讚該曲舞步出色。

談及休息時喜愛聽的音樂，他則推介女歌手IU的《夜信》以及BIBI的《Bam Yam Gang》。他又表示今年太忙，希望明年有時間可以一人去旅行，又推介大家旅行時可聽女團「臉紅的思春期」的《旅行》，以及女團NewJeans的《Attention》。