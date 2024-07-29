Frankie生日女友Christy大平反　稱用假黑歷史捉「內鬼」

MIRROR成員Frankie認愛圈外女友Christy後，女方被連環爆黑歷史，連累Frankie形象插水，今日（29日）Frankie 36歲生日，曾一度潛水的Christy終於蒲頭，開腔回應連月來的風波，澄清稱之前的黑歷史其實是自己有心造假，全因知道自己的社交網朋友中有「內鬼」偷圖爆料，故刻意設局捉鬼！她發出4點澄清，第一，自己早於2021年已被人誣蔑愛搶人男友、生活淫亂等，又被盜泳衣相及跳舞相抹黑，估計是熟人Cap圖所為。

第二點，她表示現時網上流傳的對話截圖、限時動態，包括自己親口承認做小三等，大部份都是假的，是事前已與Frankie夾計，引「內鬼」現身：「2021年12月頭，我透過跳舞朋友認識咗AK及Frankie，當時我有朋友提議『捉鬼』，所以就將普通對話圖放上IG close friend story。一開始，我同Frankie講咗呢件事，佢應承幫我捉鬼。所以我有叫佢send相同錄音比我，令隻鬼信我係同真嘅Frankie傾緊。所以亦解釋到點解咁多對話都係冇頭冇尾。」及後找出嫌疑人後，已經即時踢出Close friend list，原以為事件已告一段落。

第三點，Christy指直至今年6月與Frankie公開戀情後，該內鬼終於出手：「佢忍到我公開自己係公眾人物女朋友後，佢就放晒2年前嘅捉鬼story出嚟，有啲相係佢改咗圖，亦有啲相係捏造出嚟。佢當年唔爆其他相，係因為佢一直處心積慮，由原本淨係想搞死我，去到而家夾埋外人，想搞死埋我男朋友及Mirror。佢甚至夾埋其他fans、打手去不斷誣蔑我哋，又會開幾個分身扮fans帶風向，萬一佢發現仍然有人支持Frankie，就會批鬥所有支持者。」

第四點，Christy表示在6月上新聞後誣捏情況更加嚴重，又推測可能因為自己做過傳銷，對方家人亦曾被傳銷騙幾十萬，故成為發洩對象：「當佢知我畀前男友拉咗入去做之後，就投射個憎恨落我身上。我從來冇叫過佢買產品或者入去做，反而佢疫情期間，有畀錢叫我幫佢買產品。我當時做咗好短時間，亦因為拍咗三年拖嘅男朋友沉迷傳銷而分手。」另外，她又發文狂鬧Haters，並重新整理社交平台，晒出日常生活照、零濾鏡照片，與之前流出的性感照極大反差，不過她現時又再將社交網轉為私人用戶。