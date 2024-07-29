直升機營舍　飛一般奢華體驗

有人以遊艇為家，也有人喜歡入住露營車，但能夠在直升機上享受一個五星級假期，真的有點難以置信！翻查資料，雖然英國早已有人把直升機改造為營舍，但其格局環境只能夠說是別具特色，跟一般人心目中的「奢華」標準相距甚遠，而今次介紹的「Helicopter Glamping」正是豪裝版直升機營舍，說不定在未來日子能掀起另一波Glamping熱。

變廢為寶

都市生活節奏急速，不少人也會趁假期去一趟Glamping（豪華露營），讓繃緊的身心鬆一鬆。當露營車成為近年Glamping愛好者的熱門選擇之際，已有人開始推出露營機，也就是把直升機改造成營舍。由美國公司Mega Remodeling Solutions提出的概念「Helicopter Glamping」，正是探索露營機設計的可塑性。

據悉，「Helicopter Glamping」將以美國加州的約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）為大本營，把退役直升機改造成沙漠中的豪華營舍，實行變廢為寶。從預想圖所見，營舍保留了螺旋槳、尾翼等直升機原有的部件，機身表面的金屬塗層富有光澤，在日光下顯得醒目又有型！

五臟俱全

至於直升機的內部，則迎來翻天覆地的改變，駕駛室、乘客座位一一被拆掉，為建造客廳、睡房、浴室等設施騰出空間，並採用開放式設計，令機艙內的每一寸空間都得到善用。布置則以大地色系為主調，搭配暖黃色燈光和仙人掌等沙漠植物，營造出舒適又具自然氣息的氛圍，跟外邊的沙漠景觀相映成趣。

另一方面，原有的機艙壁被大片玻璃窗取代，一來可引入了充足的自然光，令室內環境變得明亮開揚，二來可讓住客舒適地欣賞到周邊的景觀，一舉兩得。此外，部分直升機營舍會向外擴展成一座小平房，增加活動空間，並於出口處加設平台，可配置躺椅、Jacuzzi（按摩浴缸）等設施，進一步提升度假生活的寫意度。