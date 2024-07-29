主題下午茶　打卡後品味

放暑假，除了約朋友來個午餐或晚飯，還可以選擇下午茶時段，剛好來到夏天，茶點也會換季，坊間亦推出不同主題的下午茶，無論和閨密享用，又或和另一半享受悠閒時光，都好啱先打卡後品味。

法日美點

法國和日本的甜點一向出色，中環五星級酒店大堂酒廊於7月31日至8月31日請來東京糕點大師和泉光一為客人設計限定下午茶，和泉師傅除精於傳統日式糖果，更曾獲世界糕點錦標賽冠軍，是首位奪世界朱古力大師賽獎項的日本人。法式美點融合日本元素，茶點包括朱古力絲絨蛋糕、仲夏菠蘿蜜瓜慕絲奶凍杯子、柚子士多啤梨白朱古力、日本金橘蜜柑意式酒浸蛋糕，另外還有和三盆日本蜜瓜忌廉牛油蛋糕。師傅於7月31日至8月4日還會親到餐廳和客人會面，粉絲要留意喇！

夢幻粉紅

每個女士心目中或多或少有個粉色世界，尖沙咀五星級酒店和紐約時尚品牌合作，於即日至8月31日推出Fantasia Rose夢幻玫瑰粉紅下午茶，大廚以玫瑰、紅桑子和荔枝等有花香和果香的食材入饌，打造茉莉意式奶凍、紅桑子荔枝撻和玫瑰迷你泡芙等甜點，鹹點有迷你蟹肉撻、龍蝦卷和新奧爾良三文治等，惠顧下午茶的客人可獲贈夢幻玫瑰限量禮品套裝，讓自己由內到外都變靚。

美景伴食

維港兩旁的景色令人迷醉，唔想同人迫又想慢慢品味，可選擇尖沙咀現代澳洲餐廳逢星期一至五（公眾假期除外）推出的全新平日下午茶，茶點包括意式燉飯球、鴨肝馬卡龍、墨汁奧利奧、開心果蛋糕、烏龍茶慕絲泡芙和水果迷你撻等，邊吃邊欣賞無敵的維港景，放鬆身心。

時尚配搭

食材巧妙配搭，可令味道提升。金鐘五星級酒店高層地中海餐廳和時尚品牌合作，於即日至8月31日推出聯乘下午茶，以活力、歡樂繽紛和美艷動人作主題設計茶點，當中包括柑橘醃製樽魚配三文魚子及香橙、帕爾馬餅乾配芝士及洋葱醬、魷魚配醃製蘿蔔及番紅花蛋黃醬、甜椒配燉牛面頰及西班牙番茄醬 、伯爵茶及士多啤梨千層酥和桃及雲呢拿泡芙等，繽紛吸睛。

北歐香氣

寧靜又象徵幸福的北歐，一向是旅遊勝地。尖沙咀精品酒店和本地香薰品牌合作，於8月1日開始供應北歐舒心下午茶，在散發獨特松樹香氣的環境下，品嘗森林、湖泊與峽灣兩個系列美點，包括有烤焗鹿肉、雞油菌法式凍批、火炙鱒魚、烤北海道帶子及黃金甜菜頭，甜點有瑞典蘋果金寶脆筒、南瓜甘筍蛋糕、越橘朱古力意式奶凍和芝士蛋糕等。下午茶會配芬蘭茗茶外，有以北歐大自然香氣創作的雞尾酒，每位惠顧客人可獲贈佛手柑雪松木特別禮品套裝，先到先得，送完即止。

暢泳歎茶點

夏日炎炎，最開心跳落水玩餐飽，北角五星級酒店空中餐廳及酒店由即日至8月31日推出雙人夏日下午茶套餐，惠顧客人更可於同日享用免費3小時的泳池使用權，暢泳後歎埋蒸氣房和桑拿房的設施，再施施然品味蒸蟹肉卷、龍蝦堡、杧果牛油果米紙卷、煙熏三文魚三文治等鹹點，甜點有哈密瓜撻、豆腐布丁、荔枝蝶豆花水晶球和菠蘿椰子慕絲外，還有即點即製的抹茶黑豆鬆餅和牛角酥窩夫等，消暑又夠歎。