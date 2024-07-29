Anson Lo無懼全祼拍戲　感謝逾百神徒冒雨守候

男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今日（29日）到電台接受訪問，宣傳新歌吸引過百粉絲守候。下午約12點25分他乘坐七人車到場，身穿衛衣牛仔褲的他落車後特意停下向現場的粉絲打招呼，但期間突然下起滂沱大雨，但Anson Lo仍以手遮頭繼續與粉絲揮手，「神徒」則大叫：「貴人出門招風雨。」但雨勢實在太大，最後花姐着他入內。

Anson Lo接受電台節目訪先玩遊戲，主持問他10條覺得OK的問題。問到他可能接受在家不穿着拖鞋？他說：「OK，自己喺屋企都唔着拖鞋，自己鍾意赤腳掂地嘅感覺。」出名愛浸浴的他，被問到如果只有浴缸沒有花灑可能接受？他說：「咁又唔OK，雖然鍾意浸浴缸，但係用花灑沖涼會乾淨啲。」愛粉紅色的教主自然隨身物品全用上粉紅色也沒有問題。

他接住被問到若果一年裏面只能吃烚菜和雞柳可以嗎？他說：「OK，自己食嘢唔係咁講究，唔係太難食、健康就可以，自己都試過3個月淨係食乾煎牛扒同白飯，只要有目標就可以堅持到。」講到為家人煮四餸一湯，他笑言當然當然沒有問題，但好不好吃就是題外話。

怕魚的的他被問到若要為MV落水拍攝被魚群包圍可能接受？他則笑言：「如果呢個鏡頭影響到我事業，咁就OK。」他又自爆怕魚的童年陰影：「細個好鍾魚，有次去旅行返嚟，屋企十幾條魚都反晒肚，更加因為冇嘢食，魚食魚，得返個魚頭。」他指拍攝節目面對不少魚下也逐漸克服，已經沒有以前那麼怕。

他表示若一星期不用電腦也沒有問題，因為每日花一小時在社交網外，其餘時間也很少用電子產品，最喜歡在家聽歌，自嘲悶蛋。不過，他指不能接受不可以和愛犬Amber接觸，覺得不開心的時候，一個擁抱是一種治癒，攬住Amber有一份安全感，或者覺得有人明白我，起碼這個世界就算任何人不喜歡我，Amber也一定會很喜歡我，故無法接受不能親親愛犬。問到錫錫生日的經理人花姐OK嗎？他則笑說：「錫面定錫嘴先，如果錫面就OK，錫嘴就唔太OK，除非個個都錫啦，因為當媽咪咁錫。」他又透露花姐生日曾送個銀包、袋等實用禮物。最後被問到可能接受在電影中裸露演出？他說：「OK，劇情需要，帶動到劇情就得。（全裸拍片攝都OK？）OK，全祼拍，但唔代表係全裸播出。」

經過10條問題後主持認為Anson Lo是Yes Man，相當配合他的新歌主題，他希望新歌提醒自己及帶出訊息，無論工作或人生事事也覺得OK，可以作出嘗試。他又透露每首新歌也在眾多Demo中挑選出來，這首歌相當幸運游只聽了數首就選中，但亦有試過聽了100首也選不到一首，每年大概會聽500首Demo才能選出10首合心意的歌曲：「自己覺得唔可以偷懶，擔心會錯過一首Hit歌，自己都鍾意呢個過程，可以自己QC，對得住自己。」

新歌由他負責Rap填詞部分，花了1個鐘便完成，今次錄音更打破自己的紀錄，只錄了一節便完成，但強調絕不是hea錄，後來希望精益求精補錄多一節，但最終也是用首次的錄音。

事事親力親為的Anson Lo指對上一次放假旅行是與Jeremy（李駿傑）到韓國旅遊，將來希望陪家人到歐洲、馬爾代夫旅遊，自己則想到北極、沙漠，景色令人讚嘆的地方。講到MIRROR分隊的歌曲，他指快將完成，但卻賣關子指只能以很Fresh來形容，或將於8月底會面世。去到結尾他感激神徒冒雨等候，他感性說：「最近半年好需要大家嘅愛同支持，你哋依然仲係咁愛我同支持我，你哋所有嘅應援行動，所有心意我全部收到，我會繼續努力。」