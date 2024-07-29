鮮娛糧︱鄧紫棋內地巡唱被「小強」突襲　嚇到暴走兼失控尖叫

現正進行世界巡迴演唱會的，「宇宙G.E.M.」鄧紫棋近日來到內蒙呼和浩特站演出，不但得到大批粉絲捧場，更引來了真「狂蜂浪蝶」，令她大為「驚」喜！可能由於表演場地在戶外，加上舞台燈光火着，故此當G.E.M.投入表演時，竟惹來飛蟲襲擊，竟連大屏幕也拍到，有飛蟲在她身上爬來爬去，期間更一度停留，在她的胸前及頭上，令觀眾們瘋狂大叫；本來G.E.M.也故作鎮定，問大家是否有有蟲子，忙說不要嚇她，還大喊「在哪裏啊？」知道真相後她更是害怕，慌張地問「我怎麼辦呀？」還不斷從身上左撥右撥。更瘋狂問觀眾「走了沒？還沒有？」

幸好當鎮定下來後，G.E.M.也幽默地說，牠（蟲子）好像很平安的樣子，我們就不要打擾牠了，讓牠跟你們一起聽歌，希望牠也暫停一分鐘，然後她就演唱歌曲《讓世界暫停一分鐘》。G.E.M.果然是舞台經驗豐富，即使「小強」如此可怕，也沒有工作人員出來幫忙，她也能在舞台上，冷靜地「化險為夷」，這令人想起她早前，在台上罕有地屁股抽筋，她也是找準時機，偷偷地捽Pat Pat就搞定，現在區區兩隻小昆蟲，又怎能破壞到G.E.M.的演出。