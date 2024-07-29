VIVA新歌顯霸氣魅力　拒絕曖昧不明感情關係

由Ada（姜咏鑫）、Carina（李晞彤）、Macy（馬思惠）及VALC（張鈊貽）4位女生組成的英皇女團VIVA，推出第2首派台作品《DTR》，延續出道歌曲《Topic Killa》女生在戀愛中進取積極的一面。《DTR》歌詞繼續大膽求愛，拒絕曖昧不明的感情，清晰確認彼此感情，向對象高呼「投身戀愛不要慌」。

《DTR》的音樂、舞蹈編排及MV製作班底繼續全由韓國團隊主理，錄音與練舞的時間較第一首歌更短，但舞步及節奏方面難度卻更高，對4位女生的體能挑戰極大。Ada回想當時韓國的拍攝，需在2日內完成兩首歌的MV拍攝，雖然睡眠非常不足，兼且過程相當辛苦，但心情卻很亢奮。Carina則希望以強勁舞步，配搭洗腦副歌「Boi boi boi boi boi」，展現VIVA不一樣的魅力。

而今次rap的部份出自VALC手筆，她謂﹕「首次『填詞』，初頭都驚唔知用唔用到，但音樂團隊睇過後又覺得ok，所以好開心，希望以後可以有多啲參與創作嘅作品。」Macy則因為強勁的舞步而觸發舊患﹕「所以今次跳舞有啲吃力，不過會好好調節同處理，會將最好嘅一面展示俾大家睇。」