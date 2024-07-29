林家棟為廣播劇獻聲　認有難度但具挑戰性

影帝林家棟近日夥拍林海峰，演出電台廣播劇《微涼之夏》，分別飾演劇中主角「楊雲峯」及「宣子晴」，並由林家謙及呂爵安分別聲演二人之少年版，演繹一段糾纏近60年的故事。而不少經典靚聲DJ，包括葛民輝、鄭丹瑞、林珊珊及鍾雪瑩等，亦「加入戰團」，至於一眾歌手如張敬軒、鄧麗欣及馮允謙等，亦為今次廣播劇作特別獻聲演出，可謂星光熠熠。

首次為長篇廣播劇獻聲的家棟，指今次很有意義：「因為細個都係聽住電台節目成長嘅，而今次故事由70年代延伸至2024年，同香港人息息相關，個故事包含多種情感，有親情、愛情、不為人接受嘅師生戀、隱晦嘅男人友誼等，我一路睇劇本，一路湧現咗好多回憶。」他又坦言聲演很有挑戰性：「廣播劇同演戲好唔同，喺咁細嘅錄音室裡面，要擴闊想像空間，幻想唔同嘅情景、對手嘅語氣、狀態同埋情緒，無道具協助之餘，又唔知後製音效點做，講真都幾有難度。」

家棟與林海峰更特別為廣播劇拍攝宣傳照及預告片。對於二人於劇中的關係，家棟透露：「收到劇本時，我覺得我同佢嘅對白有啲曖昧，疑似無疾而終，所以正式錄音時就問編劇，佢只係笑而不語。其實人生難免總有遺憾，我同阿Jan嘅感情，就代表著一份男人情誼嘅遺憾 。」林海峰則謂：「之前冇機會同家棟一齊工作，今次係一個好難得嘅機會。唔夠喉囉，同家棟嘅對戲太少。」

飾演林海峰少年版的林家謙，談到首度與呂爵安合作：「我同佢喺社交平台有交流，有個稱號叫『喃親呂愛』，之前講笑話拍番套劇，點知依家率先做咗呢套劇嘅聲音版。」家謙指錄廣播劇時都遇到很大挑戰，更與呂爵安有肢體碰撞：「今次做佢學弟，二人會有少少BL嘅感覺。有段劇講我被人打要大嗌，我覺得好尷尬，所以叫佢打我幫我入戲，所以錄音過程就出現咗肢體碰撞嘞。」

呂爵安則自爆：「小六時代表學校參加校外比賽，更奪得『最佳男廣播員』，不過大家都知道我咬字差，花姐（經理人）要我事前逐句逐句錄俾佢聽。錄音嗰陣有好多專業人士在場，大家又點會放過我，出名鍾意執字嘅林家謙都忍唔住出聲。」