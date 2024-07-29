張小倫不甘運動員做評述不被專重　網上爆SEED：積下口福

香港劍擊天后江旻憓於巴黎奧運奪得女子重劍金牌，引來全城關注，賽事後接受傅媒訪問，片段亦於網上瘋傳，除了對江旻憓萌爆表情印象深刻，網民對訪問期間發生的小插曲亦議論紛紛，事件開頭HOY TV於圍訪時突然向江旻憓遞上耳機，望她與直播室的香港奧運第一金李麗珊、男子花劍運動員張小倫及女子劍擊運動員朱嘉望對話，江旻憓隨即拿起耳機，但同時間現場亦有傳媒提問，由於江旻憓聽不到耳機內容，令現場記者呆等，場面尷尬，之後有網民對此相當不滿，直斥HOY TV不尊重在場記者。

而張小倫亦有於社交網爆seed發表言論，望大家尊重運動員及在電視台做旁述的運動員，及後受訪問時表示全因想為香港所有運動員發聲：「其實我覺得所有運動嘅運動員都有付出好大嘅努力，無論係可以參加比賽，又或者喺各大電視或者公開場合做評述嘅師弟妹門，都好畀心機做好分內事，但係我作為大師兄，見到佢哋不斷喺網上被受抨擊，實在睇唔過眼，希望為佢哋發聲！

面對網民嘅抨擊，我有強大嘅心臟，但對於平時只做好運動員訓練本分，師弟妹們佢哋，真係承受唔到呢啲外界嘅惡意評論，所以希望為佢哋表達心聲! 」問到小倫有沒有曾經因為網上的言論而不開心？他坦言沒有難受的感覺：「除咗因為我有強大嘅心臟之外，我覺得有人評論劍擊完全係一件好事!有人評論即係人關注，先至可以將呢一樣運動話畀香港七百萬人知，有呢項運動嘅存在!所以我完全唔介意有人評論我或者我嘅表現! 」

對於作為奧運評述，小倫認為相比做運動員更難：「做劍擊運動員，我只需要做好本分，每日操練就可以，但係做電視台嘅評述，我事前要做好多準備功夫，做好心理質素，難度高好多! 」