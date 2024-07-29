貼耳防漏耳機　至啱跑友？

很多人喜歡跑步時聽歌，Xiaomi新推出的首個開放式耳機便為此而設。首先它的重量僅9.6g，一體式設計緊貼耳朵曲線，並且採用柔軟親膚的液態矽膠打造，內部則是能承受5,000次彎曲的鎳鈦記憶合金，零負擔又易摺疊，而且比入耳式耳機更為穩固。此外它內置12x17mm橢圓形動態驅動器，支援Hi-Res Audio及LHDC編解碼，並支援高、中、低頻實時調節，呈現最平衡自然的聲音。

入耳式耳機最怕漏音，這方面它內建10mm防漏聲驅動器，確保音訊在超過25cm範圍內保持私隱。降噪有雙麥克風幫手，配合AI精準拾取語音內容，同時降低環境噪音，令通話質素更加清晰。一次充電可用7.5小時，配合充電盒電池壽命長達38.5小時！其他進階功能包括Fast Pair、音訊分享等，更達到IP54防塵防水要求，可以直接沖水清潔。

同場加映：自適應耳形

同期開放式耳機仲有款SHOKZ OpenFit Air，單邊耳機僅重8.7g，並採用扁平式耳掛造型，防滑柔軟矽膠搭配0.75mm柔性鈦合金絲，自適應不同耳形。支援自研DirectPitch定向聲場技術，減低漏音的同時，内置18mmx11mm超大動態驅動單元，帶來澎湃低音。cVc 8.0演算法為通話降噪，配合黃金位置雙Mic精準傳聲令話音更清晰。充電10分鐘可使用2小時，總續航達28小時，並支援IP54防塵防水。