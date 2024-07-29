「風之后」李麗珊主持態度專業：我都喺度學緊嘢

「風之后」李麗珊近日為HOYTV主持奧運節目，而今日（29號）乃她「奧運奪金」28周年，一眾拍檔不忘為她製造驚喜，突然現身錄影廠送上鮮花及柑，寓意日後香港於奧運多添金牌，令她感動非常。

李麗珊受訪時坦言自己本身遺忘了「奪金紀念日」：「淨係記得今日係我家姐生日，所以真係好驚喜。（鈎番起妳好多回憶？）係呀，每次見到香港運動員攞金牌我都好回味。睇住張家朗攞，覺得係承傳，再見到江旻憓攞，佢「決一劍」好代表到香港精神，同埋運動員永不放棄嘅態度。」

對於被讚主持態度專業，她謙稱：「我都喺度學緊嘢，我覺得每個運動員都有付出，所以好值得尊重，好似體操運動員石偉雄咁，他嘅奮鬥過程都好艱辛，本來係可以出戰亞運，但佢為咗攞奧運入場券，所以決定放棄，呢個選擇並不容易。」她又指除了滑浪風帆外，其他運動知識比較貧乏，所以幾個月前已開始做資料蒐集，加上本身乃運動員出身，所以特別有興趣欣賞奧運賽事，尤其喜歡追睇中國女排及羽毛球。

對於張小倫為香港運動員受到抨擊發聲，於社交平台發聲卻引來網民負評，李麗珊坦言：「我真係唔係好清楚，冇睇過報道。（江旻憓獲獎後受訪，HOY TV有人喺現場遞上耳機，話要同妳連線，搞到其他記者不滿。）我都真係唔知道，不過如果製造咗啲問題，都要講聲唔好意思。」此時HOY TV有工作人員解釋「帶耳機」已經擺在最後，本來是打算搞氣氛而已。

另外，提到開幕禮上，HOY TV主持被網民狠批「多嘢講」惹爭議，李麗珊表示：「我冇社交帳號，真係冇留意，咁閉幕時講少啲啦，等大家專心欣賞節目。」