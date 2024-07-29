歐陽靖感激偶像周星馳　為音樂作品獻聲

藝人歐陽靖（MC Jin）接受薛家燕等主持的電台節目訪問。他與薛家燕相隔6、7年再碰面，表現相當興奮，他透露﹕「記得當年公布我同太太嘅喜事時，係同家燕姐一個公開活動上，當時我話『我囝囝就嚟來臨』，依家個仔都12歲，細嗰個都5歲嘞。」

提到2017年參與內地綜藝節目《中國有嘻哈》，當時他以神秘蒙面人身分參賽，MC Jin說：「可以話天真，亦有啲九唔搭八。我係一句普通話都唔識，不過可能我有呢種誠意，喺節目入面反而令到大家對我有好感，一切由零開始，可能咁先受到大家關注。」

一直深受周星馳電影影響的MC Jin，去年年底推出歌曲《Nobody》，竟邀請到偶像驚喜客串，聲演《回魂夜》經典對白。MC Jin興致勃勃表示：「我哋傾咗唔知幾多分鐘，佢就話『你美國嚟，喺美國大。』我以為佢會問我美國生活，然後佢話『你鍾意食漢堡包？』原來佢係打開一系列漢堡包嘅問題，『咁你加唔加洋蔥？』、『薯條呢？係咪一定要有薯條先食？』真係估佢唔到﹗」

至於刻下一家四口在美國的生活，他透露﹕「喺屋企我哋都係講廣東話，出到門口就講英文，始終在美國生活。希望囝囝們長大後都會講廣東話，因為始終是我的母語。」而近兩年放暑假他都會帶小朋友去上海主題樂園耍樂：「囝囝見到樂園內嘅玩偶人物講普通話，感到很驚訝，我就話佢哋識好多語言，日文同法文都冇難度。」