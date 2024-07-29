無綫奧運主持表現獲讚　方力申：唔係一味用靚仔靚女吸引人

2024巴黎奧運進入第3天，無綫派出方力申、莊琬晴、何振然及陳銘泰負責走訪各大比賽場館，與一眾運動員作賽後專訪。撲得港隊「奧運第一金」江旻憓專訪的何振然贏得外界好評後，昨日劍擊運動員何瑋桁於重劍比賽32強止步，莊琬晴及陳銘泰第一時間貼身直擊其賽後感，並與身處香港、同樣是港隊劍擊隊的連翊希（Coco）隔空連線。

Coco一接通連線，即以甜美的笑容及聲音恭喜何瑋桁，並安慰對方不要遺憾：「我見到你開頭領先咁多，我好為你驕傲呀，我知道你咁多年同佢打咗咁多次，佢係食住你。」之後何瑋桁禁不住自責落淚：「我自己都知道我嘅對手我係唔夠打嘅，我真係好想贏，Sorry！」莊琬晴見狀即輕他，Coco則大叫：「要硬淨呀！」、「你今日好叻呀！」互動相當感人。

身為跳遠運動員的陳銘泰更身同感：「行到奧運呢一步都知經歷咗好多好多。我知道喺劍擊界，會講女子重劍、男子花劍，你已經成為今年男子重劍第一人，都為你嘅隊友創造咗一個歷史！」 及後Coco更數度哽咽落淚：「頭先我見到呢個真情流露嘅訪問，我自己都好感動，因為何瑋桁攞咗亞運會銅牌、亞洲錦標賽金牌，已經係破晒紀錄，創造晒男子重劍嘅歷史，但佢依然不卑不亢。」

另外，方力申則在游泳場館直擊中國國家隊泳手張雨霏在女子100米蝶泳決賽後摘銅，他問對方是否滿意自己的表現時，獲張雨霏回應：「說實話按整體成績來算，我不是很滿意，但是能夠站上領獎台，而且在前50米我表現出不凡的實力，拿奧運金牌是天時地利人和缺一不可的事情，可能我今次差一點運氣吧，我覺得現在的結果也不錯。對了，今天上午香港拿到首金了？祝賀香港！」對於無綫奧運主持們的整體表現，獲網民直指專業程度更勝從前：「唔係一味用靚仔靚女吸引人，奧運真係要搵Pro嘅主持。」