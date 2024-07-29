全身暑假　縱慾無牽掛

天時暑熱真係唔想出街，如果打工仔都可以放暑假休息，你話係咪好正呢？雖然現實中每日要繼續埋頭苦幹工作，但係可以欣賞吓日本AV界嘅「放暑假系列」作品，當中嘅男主角喺暑假期間經歷激情滿載嘅艷遇，絕對滿足晒男士嘅幻想同慾望！

盡情縱慾

喺Ideapocket出品嘅《暑假從鄉下來到東京的處男》入面中，大雄趁暑假由鄉下去到東京探望哥哥，順便住喺哥哥屋企，點知阿哥要出外公幹幾日，不過大雄亦唔會冇人陪伴，因為仲有阿哥嘅同居女友西宮夢，佢身材惹火，成日着住內衣通屋走，搞到仲係處男嘅大雄硬晒軚，而西宮夢又姣又飢渴，見到小鮮肉大雄亦心郁郁，主動色誘對方上床！估唔到大雄人如其名，雄風強勁，於是喺哥哥去公幹嗰幾日，西宮夢同大雄上床盡情縱慾。

床上敍舊

於FunCity推出嘅《回到鄉下與青梅竹馬好友發生關係》當中，瑛太一直住喺鄉下地區，生活安穩但沉悶，直到暑假，就帶畀佢浪漫又刺激嘅戀愛，因為青梅竹馬小那海綾由大城市回鄉探親，順道同同敍舊，而多年冇見，綾妹已經由鄉下妹變成時尚美女，但係調皮可愛嘅始終未變，仲係咁鍾意逗弄瑛太嘅敏感部位，點知呢次玩出火，就係咁，二人由好友變成戀人，喺床上瘋狂「敍舊」！

聽教聽話

片廠kawaii*製作嘅《附近毫無防備的巨乳美少女》，講述根尾朱里係一個性格內向嘅少女，又冇乜朋友，於是媽媽就趁住朱里放暑假，安排佢到鄰居嘅屋企住，同鄰居個仔和也做朋友。而和也呢個鹹濕仔只對朱里嘅身材最有興趣，經常向阿妹上下其手，但係朱里唔單止冇反抗，仲任由和也玩弄，甚至直搗黃龍都冇問題，真係夠晒聽教聽話呀！

簡評

喺呢3部作品當中，本仙最鍾意小那海綾主演嘅《回到鄉下與青梅竹馬好友發生關係》，原因係講述綾妹回歸鄉下同兒時好友重聚，感覺溫馨又真摯，之後兩人仲搞埋上床，令故事有一大轉折，而喺激戰場面中，綾妹喺熱辣辣嘅環境下砌到大汗疊細汗，大大加強夏日感覺！