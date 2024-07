男團MIRROR前年7月28日在紅館舉行演唱會期間發生嚴重意外,懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言(阿Mo),他至今仍需留院接受治療。阿Mo女友、COLLAR前成員蘇芷晴(So Ching)一直不離不棄照顧男友。今日(7月29日)凌晨,她在IG story寫道「2 years,繼續努力加油」。一字一句深深感受到她對男友的愛。

早前,阿Mo的爸爸李盛林牧師透露,阿Mo經過數次手術和數星期的神經配對,部分神經、肌肉和腦電波開始能夠協調運作。So Ching心情似乎不錯,日前與好友到海灘同陽光玩遊戲,更激罕貼出多張泳裝照:「Thank you lord for the nice weather, good quality time and great friends what a beautiful day!」(感謝主賜給我們好天氣、優質的時間和很棒的朋友,多麼美好的一天!)