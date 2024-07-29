比堅尼女神　胸前解放

夢想看似不切實際，但對唔少人嚟講其實相當有意義，好似呢位來自澳洲嘅索女Tahlia Hall咁，佢嘅夢想便始於海灘，令佢能夠圓夢成為人氣性感模特兒，後來仲做埋網紅兼老闆娘，實行全力吸金。

被星探發掘

住喺海邊係唔少人嘅夢想，而出生於澳洲新南威爾斯州麥覺理港嘅Tahlia Hall，自細便與海灘為伍，最愛游水同滑浪，就連佢展開模特兒事業，亦同海灘有密不可分嘅關係。

據佢講自細嘅夢想係成為模特兒，所以非常注重外表，每日都會勤力做健身鍛煉，保持身材線條美。之但係，夢想還夢想，現實係殘酷，為咗應付生活，佢惟有做吓兼職搵錢，後來考到健身教練證書，便喺健身室工作，與此同時佢開始經營社交帳號，以健身達人身份推動人氣。而世事總是出人意料，有一日，佢喺海灘曬緊太陽嘅時候，突然有星探邀請佢去模特兒事務所面試，就係咁，展開咗模特兒事業，一圓夢想，令佢好似中咗六合彩咁開心！

人氣大爆發

雖然Tahlia Hall擁有迷人樣貌及誘人身材，但係初出道時工作機會唔多，收入亦唔穩定，令佢對前途感到迷茫。及至佢為一個比堅尼品牌拍攝廣告之後，獲封為比堅尼女神，終於迎嚟人氣大爆發，唔單止令佢嘅模特兒事業起飛，連帶佢嘅社交帳號亦人氣急升，喺短時間內吸納大量粉絲，至今已擁有逾74萬人。

而Tahlia Hall亦食住個勢，密密接拍廣告，又頻頻推出性感寫真，不過佢嘅搵銀手段並唔僅止於此，其後更開設個人品牌推出自家製比堅尼，吸金力確係勁！Tahlia Hall坦言如此努力嘅原因，係為咗將來退休生活過得舒適，所以依家工作有幾咁忙都係值得嘅！

Profile

出生地：澳洲

身高：170cm

三圍：36D-24-36

既係模特兒又係網紅，兼且係老闆娘嘅Tahlia Hall，Click入佢嘅社交網除咗可以欣賞到好多比堅尼寫真，仲會睇到佢分享嘅生活點滴，想了解佢多啲就唔好錯過喇！