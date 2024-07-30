【是日通勝】

農曆六月廿五

甲辰年 辛未月 乙未日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、開市

忌：動土、栽種、行喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：07、25、14

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

金牛座：事業運稍遜，謹記安守本分，忌越俎代庖。

雙子座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

巨蟹座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

獅子座：覺得另一半肯花心思遷就自己，心情暢快。

處女座：領悟力強，謀事多作分析，表現會更理想。

天秤座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

天蠍座：社交運強，多與不同人互動，助啟發思考。

人馬座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

山羊座：投資忌獨斷獨行，貿然下注隨時賠本收場。

水瓶座：努力付出不會白費，經濟上可獲理想回報。

雙魚座：享天時地利人和，放膽追夢，勿錯過時機。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）牛 是非多

鼠：行事心態不宜太極端，以免惹人討厭。

牛：是日沖煞，易跟伴侶為小事發生爭執。

虎：投資不可輕率，做好風險評估有幫助。

兔：運勢一般，容易被瑣事弄得焦頭爛額。

龍：貴人助力強，可望在事業上大展拳腳。

蛇：士氣高，做事快靚正，具備贏家條件。

馬：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

羊：獲貴人提攜，事業運上升，漸入佳境。

猴：感情關係需要用心經營，勿只顧工作。

雞：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

狗：投資心態宜保守，避免做出冒險決定。

豬：慢工出細貨，謀事忌急躁，宜保持冷靜。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

一個名字之取捨

名字的選擇一般都是依據其人的生辰八字之喜忌而決定，通常孩子的名字都是由家長決定，又或是找一些玄學師傅為孩子命名。從前很多人都是取單一個字，另外加多一個別號，比如三國時，劉備字玄德、張飛字翼德、關羽字雲長、曹操字孟德、諸葛亮字孔明、趙子龍字子龍……名字與別號是相互呼應的。

現時通常都是一個名字，很少人另加一個別號，除非是一些藝術家、作家，又或是一些藝人、明星、歌星，除了本身名字外，會再加多一個藝名。

近二、三十年，因受日本熊崎氏之姓名學八十一靈動數之影響，已少了很多人取單一名字，多會取兩個字的，因若取單一名字的話，外格必然是二數，其二數解釋為混沌未開、波瀾萬端，是一不吉之凶數。

當然，亦有一些玄學家不相信此套八十一數定吉凶，認為此公式不是中國玄學，只要名字可配合命格，不論單一個字或兩個字都是一樣的。自然此中之取捨在自己，並無必對或必錯。君不見很多人之名字雖合乎八十一靈動數，也好不到哪裏去；命字帶八十一數為凶的，也成就斐然。