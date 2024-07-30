「支持中國香港代表隊出戰2024巴黎奧運」特別郵票　向香港運動員致以崇高敬意

【特約報道】

第33屆奧林匹克運動會將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行。香港郵政以「支持中國香港代表隊出戰2024巴黎奧運」為題，於7月26日（星期五）發行一套四枚郵票及相關集郵品，展示中國香港代表隊曾獲獎的奧運項目，包括劍擊、游泳、乒乓球及單車，向香港運動員致以崇高的敬意，祝願他們在巴黎奧運勇創佳績，為國家和香港爭光。

是次發行的一套四枚郵票，以水彩剪影風格描繪劍擊、游泳、乒乓球及單車運動員在比賽中奮力爭勝的英姿。設計師巧妙地把充滿動感的線條及豐富的色彩融入運動員的動作中，令郵票設計充滿躍動感，增添氣勢。

這套特別郵票及相關郵品已於7月26日起在各郵政局及「郵購網」發售。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(stamps.hongkongpost.hk)及「郵購網」流動應用程式查閱。

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