AK@MIRROR首個個唱開鑼　碌爆人情卡請足3組嘉賓

男團MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生，AK）一連兩場首個個人演唱會今晚（29號）假亞博舉行。開騷前，大批生粉（AK粉絲暱稱）聚集在應援區內打卡，應援站如大型遊樂場，有應援團派代幣，讓生粉感受丟銀仔的樂趣，還有慈善扭蛋區及慈善花籃擺放區，大量粉絲排隊攞派閃咭，其中場面最墟冚是數千生粉齊齊影大合照。

頭場全場爆滿，捧場的圈中人有COLLAR成員阿Gao及芯駖，MIRROR成員Tiger及譚玉瑛等。AK在T型台隆重登場，一開口就大叫：「全部同我起身。」之後連場勁舞，他表示：「Hello，大家好，終於等到呢一日，行近睇吓你哋先，以下呢首歌係我哋訓練時會趕返去睇嘅MV，我哋4個男仔圍住睇，會喺度諗幾時訓練完，幾時出道呢？雖然冇行到最尾，但都開心有呢個經歷，令我有目標去前進。」隨即翻唱韓國男圑BIGBANG成員太陽主唱的韓文歌《Eye，Nose，Lips》，曾擔任CHILL CLUB頒獎禮表演嘉賓的日籍歌手高瀨統也以首位嘉賓現身，兩人同場合唱，高瀨統也用好有限的廣東話表示：「食咗打邊爐，好好食。」又說「AK世一，我愛大家」。

高瀨統也落台後，換上藍色運動套裝的AK偕14位男女舞者大展好舞功，再請一大班舞者上台公開鳴謝，AK說：「好想講舞蹈員呢份職業係非常非常唔簡單，我都曾經係一分子，體會佢哋辛酸，舞者要放棄好多嘢去追求夢想，我曾經同阿爸阿媽講我想跳舞，阿爸就問搵唔搵到食架，收入可唔可觀架，但其實收入係唔可觀，但就做緊自己鍾意做嘅嘢，上到台一啲都唔容易。」

AK除跳得外更加彈得，變身結他手偕4位結他手自彈自唱，唱到索氣要飲水抹汗的他說：「自從手指受傷後都好耐，好少彈結他，想唔想聽多啲，我應承你會彈多啲。」緊接再到樂隊RubberBand（RB）出場，AK自言揸車時會聽歌聽到喊，而請RB任嘉賓的淵源是他到美國拍MV時，RB正在當地開騷，並邀他出席慶功宴，當時RB已爽快答應將來擔任他個唱嘉賓，而今次RB是兌現承諾，RB主音6號就話看到AK所付出的努力：「知你手指受傷，我哋喺後台睇住，知道他手指受傷彈結他有壓力，頭先睇到佢表演好精彩，就似香港運動員嘅精神咁演出。其實遇壓力時，就好似歌曲咁有高有低，所以做騷時就算未達完美都唔好咁上心。」AK又謂和6號緣分滿滿，兩人齊跟同一位老師學唱歌外，在課堂見面時會傾偈、擁抱，另外在韓國受訓時，照顧他的第一位女同事正是RB公司的職員，6號再爆：「我哋都喺肖猴，我大佢12年，喺佢前面我係老坑。」

對舞蹈情有獨鍾的AK，除模仿美國已故巨星MJ(米高積遜）舞步外，特別向四大天王之一「舞台王者」郭富城（Aaron Kwok）致敬跳唱《對你愛不完》，他說：「細個時好鍾意MJ，但嗰時資訊唔係咁發達，唔係好多機會睇到佢啲片，唔明點解佢行路會向後褪，之後知跳舞係乜就係因為郭天王，今年就有一個新嘅AK。」而最後一個嘉賓就是剛合作新歌《偽映畫預告》的馮允謙（Jay），兩人首度同台合唱《聲音導航》後，暖男Jay就提AK要抹汗，還為生粉謀福利，表示知AK為個唱操肌，即場「搞肌」逐一摸其共8舊腹肌，還大讚說：「係實嘅。」又謂準備了禮物慰勞AK，送上15粒車厘茄為他補充體力，AK表示：「一定食晒佢。」

演唱會近尾聲時，AK爆感性表示：「感覺好夢幻舉行第一個自己嘅演唱會，開呢個演唱會前我好質疑自己，我夠唔夠歌呢？有冇咁多人睇呢？入行呢5年，我覺得時間過得好快，由比賽到呢家，由開MIRROR 第一個演唱會去到開呢個人演唱會，好衷心感謝……。」生粉見他情緒激動即起哄，他續說：「冇事，好衷心感謝大家一直嘅陪伴，尤其係生粉，我知我係個唔多亦唔識同你哋互動嘅偶像、藝人，我知你哋好想我開Iive，喺TG Group（粉絲群組）度上水（現身），但每次我都係去準備要準備嘅嘢畀你哋睇，喺呢5年嚟，我學咗同得到咗好多嘢，同時都失去好多嘢，有一段時間我唔係好識處理自己嘅情緒，我唔識亦唔知點面對呢個世界去溝通，我封閉、收埋咗自己，我好想同我最親、最Close嘅人講對唔住，因為呢段時間我知畀咗好多壓力佢哋，唉…我好感謝你哋，所有朋友同屋企人喺呢段時間嘅體諒同照顧，其實仲有首歌要唱，唔好搞到咁感性，好唔好？做正經嘢先。」唱最後一首歌《信之卷》前，他再說：「之前話好質疑自己，但我已搵到方法做自己想同鍾意做嘅事情。」