MIRROR感情冇受Frankie女友影響　Jeremy笑指Edan執到寳

男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）和邱傲然(Tiger)今日（30日）在銅鑼灣出席美容產品剪綵。Jeremy直認貪靚日常相當注重護膚，有工作時更會早晚敷面膜。Tiger則表示自己懶護膚，但日常也會搽面霜，護膚品往往都會轉送給妹妹的他說：「佢都多着數，但係就身在福中不知福。」提及不少MIRROR成員相繼舉行個人騷？Tiger表示：「當然想有機會開，但唔會心急，依家都係儲吓歌、儲吓實力先，依家自己都係得一首歌。」

至於鬧出連串風波的Frankie昨日生日，Jeremy與Tiger皆指有發訊息祝賀，但還未見到面，故沒有送禮。問到是否因Frankie女友引起的風波而影響了大家的感情？Jeremy隨即否認只表示大家各有各忙，之後做團歌會多些見面，Tiger亦表示因大家太忙平時較少機會約食飯。講到Frankie女友Christy昨日又再爆料指有人想搞死Frankie和MIRROR，MIRROR會否受牽連？Jeremy和Tiger都皆表示給予他們空間，讓兩人好好處理，「都係睇報道先知，冇話整唔整死嘅，呢啲係佢哋兩個人關係問題，暫時未覺得好大影響。」

而有傳呂爵安與林明禎撻着發展地下情，Jeremy笑說：「我都係睇新聞先知，我覺得如果係真嘅話，佢執到啦，真係唔知。之前193（郭嘉駿）都認咗喎（指自認緋聞男友），咁要等佢哋爭吓先。（可覺得Edan蜜運中？）佢呢排都忙緊拍戲，可能都未必有時間處理一段關係，不過，佢嘅感情事都唔使人擔心，佢都大個仔廿幾歲。」