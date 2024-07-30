東冲有料到：泰國治安愈來愈差？

最近泰國發生了數件令人震驚的事情，當中包括有數名越南遊客在酒店遭毒殺，另有港人在芭堤雅坐雙排車時意外墜車身亡，及香港女模特兒被斬死。一時間予人泰國治安差的感覺，但其實只要稍為分析，便會發覺以上事件跟治安毫無關係。越南遊客事件是因為錢財糾紛導致自己人殺自己人，芭堤雅事件純屬意外，而香港女模特兒則是被其男友下毒手，並非外人所為。

當然，我不敢說泰國治安非常好，但世界各地每天都有罪案發生，香港最近也發生了情殺案，難道因此便可以說成是治安每況愈下？

小弟於泰國生活多年，無論是我抑或身邊居泰港人朋友都甚少遇上行劫或侵犯等罪案。你當然可以說我們好運，但泰國是一個人口逾7,000萬、擁有甚多省府的國家，有罪案發生也不足為奇吧？世界各地無論是美國抑或日本等先進國家，每天同樣有罪案發生，有需要特別強調嗎？

從網絡世界所見，有人喜歡泰國，亦有人無緣無故心生敵意，後者每逢泰國有事情發生便會力數不是。之前KK園事件香港保安局早已澄清沒有一名旅客遭人從泰國擄走，當中香港的苦主全是求職陷阱受害人。但一傳十、十傳百，今時今日依然有人跟我說在泰國旅行會遭人綁架、非常危險云云。今次出現毒殺等事件，相信又會有人借題發揮，繪聲繪影說泰國很恐怖。

事實勝於雄辯，若然泰國是如此可怕的話，今時今日應該已沒有旅客到訪。但早前便有雜誌選泰國為世界10大好玩的地方之一，如此排名並非浪得虛名。

除了我之外，泰國亦有很多居泰港人，若果這個國家治安如此糟糕，相信他們亦火速溜掉了，完全沒有留下來的必要。除了港人外，亦不乏台灣人、新加坡人、馬來西亞人等在泰國居住。所以大家不妨想一想，泰國真的如網絡上的負面傳言般不堪嗎？

胡慧冲