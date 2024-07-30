關楓馨渴望搵個廚師男友　薛家燕因1事食燕窩食到厭

藝人薛家燕、冼靖峰、關楓馨及阮浩棕等今日（30日）現身電視城，出席無綫全新煮食競技節目《家常便飯爭霸戰》記者會，關楓馨跟兩子更即場炮製蝦仁炒蛋，不過期間明顯雞手鴨腳，還發生內訌，笑料百出。

關楓馨受訪時透露平日也會入廚，因外國留學時要自己煮食，故煮西餐比較拿手，笑指因此剛才示範中餐時有點難度，問到有否曾為男友下廚？她説：「以前都有嘅，依家煮畀爸爸媽媽食。」她表示爸爸關禮傑不會煮食但評語多多，笑指他是一個愛吃又愛批評的「食評家」，她説：「佢試過食媽咪煮嘅嘢然後畀評語，結果激嬲媽咪，媽咪叫佢以後自己煮，哈哈！（爸爸冇煮過嘢你食？）佢最豐盛嘅係煮咗碗麵加煎蛋同芝士畀我。」問到若將來有男友會否禁止對方入廚房？她笑指反而應該找個廚師男友，讓自己可以大飽口福。

至於薛家燕就表示因幾歲便入行，直到20多歲拍拖時才找時間去學烹飪，稱師承名廚李曾超群。不過透露最初整蛋糕時，蒸了7次還是變成薄餅，又指之後也學了其他菜式，包括親手燒燒臘。問到仔女有否試過為她下廚？她指仔女在幾歲時，在母親節時試過為她入廚氹她歡喜：「返到屋企見到個大煲，一打開成煲都係燕窩，原來佢哋攞我嗰幾盒燕窩去煮，啲燕窩煮晒喺度，見到佢哋好有我心，知我鍾意食燕窩，但都唔係成盒咁煮㗎。」她指之後將整煲燕窩放入雪櫃，每日只吃一兩口吃足整個月，笑言邊吃邊肉赤，因該煲燕窩價值約10萬元，但幸好燕窩是贊助商送給她，又笑指之後有幾個月不敢食燕窩。