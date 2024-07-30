iX2 xDrive30 M Sport Edition純電SAC駕到

iX2是寶馬第一款Sports Activity Coupé，即糅合SUV和Coupé設計的運動型轎跑SUV。引入香港的iX2 備有頭驅eDrive20 以及今次拍攝的四驅xDrive30，兩款都是M Sport Edition。 (方偉堅攝)

寶馬的純電動車系列選擇多，包括iX2。它是寶馬第一款Sports Activity Coupé（簡稱SAC），簡單來說即是糅合SUV和Coupé設計的運動型轎跑SUV。

雖然它跟iX1的底盤和不少硬件都大致相同，但其車頂線條設計，尤其是全景玻璃天窗後面的部分，採用了來自Coupé的斜背輪廓和比例。尾部輪拱和肩部位置都拱起外拋，配上M尾翼及尾泵把上的M後裙板等，整個外形設計更顯跑格，風阻系數更是低見0.25Cd，比iX1再低0.01Cd。引入香港的iX2備有頭驅的eDrive20 以及今次拍攝的四驅xDrive30，兩款都是M Sport Edition。想知更多？請睇片。

規格表

車型：4門5座位電動SUV

電池：64.7kWh高壓鋰電池組

最大馬力：313hp(啟用Boost模式)

最大扭力：494Nm

傳動：單速自動波

驅動：前及後軸馬達、四輪驅動

0~100km/h：5.6秒

極速：180km/h

最高續航力：417~449km（WLTP）

充電時間：130kW DC直流電(10~80%) 約29分鐘；11kW AC交流電(0~100%) 約6.5小時

車身體積：4,554×1,845×1,560mm(長×闊×高)