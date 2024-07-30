方力申成功獨家專訪　何詩蓓：希望繼續支持香港運動員

「香港劍神」張家朗和「港隊女飛魚」何詩蓓昨日深夜時份為香港體壇締造歷史，張家朗成為史上第三個衛冕奧運男子花劍個人賽的運動員，也是68年來的第一人，何詩蓓則在女子200米自由泳摘銅，兩人合力連奪「一金一銅」，成為全城熱話！

運動員出身的方力申(小方)，以無綫巴黎特派專員身份於何詩蓓領獎後進行獨家專訪，問到何詩蓓比賽時的感受和能否順利執行比賽部署，何詩蓓坦言：「我知道呢場比賽（成績）會好近，澳洲實力真係好強，佢哋幾個月前先破咗世界紀錄，我知呢場比賽唔會容易，我嘅強項係Easy speed，所以我盡量一開始游快少少，以一個輕鬆速度去游，我知道澳洲選手通常會喺最後50米會搏盡衝番上嚟，我知道最後25米唔可以放棄，耷低頭好快咁去游，睇吓邊個可以最快掂池，雖然時間比我想像中慢少少，但係攞到銅牌我都好開心，同埋現場見到好多香港區旗，好多香港人嚟咗呢度睇我比賽，我屋企人都喺現場，令我感受到大家嘅支持同埋好開心。」何詩蓓又感激身在香港的觀眾捱夜支持。

小方提到何詩蓓翌日將出戰100米自由泳會否更大壓力？何詩蓓坦言：「唔會，我知道過去幾年落咗幾多苦功，訓練有幾辛苦，我對自己有信心，依家最重要係返去好好做恢復，希望抖足精神，聽日一步一步咁嚟。」再問到連續兩屆奪得獎牌，感覺哪一屆比較困難？何詩蓓說：「屆屆都唔同，上一屆期望冇咁高同埋冇觀眾，所以壓力冇咁多，雖然今次期望多咗，但我對自己能力都有信心，同埋感受到大家支持。」