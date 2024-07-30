日本出產嘅「蜜桃」，飽滿又香甜，令人回味無窮，講緊嘅唔止係食得落肚嗰啲，仲包括來自寫真界嘅桃乳同桃尻，好似今日為大家介紹嘅惹火女優桃之理，佢嗰對I Cup白鮮奶，真係睇到人鼻血、口水一齊流！

童星出身

喺日本寫真界，有唔少女優係童星出身，好似紗綾同伊原六花，都係觀眾由細睇到佢哋大，而現年21歲嘅桃之理就更加犀利，1歲都未夠已經做BB模特兒！

正所謂「女大十八變」，家陣長得亭亭玉立嘅桃之理，面圓圓，眼大大，眼神精靈明亮，笑容甜美，好有親切感。除咗有一副可愛童顏，阿妹嘅身材亦令唔少觀眾眼前一亮，特別係心口有一對I奶，望落又圓又大，好似兩個鮮嫩多汁嘅水蜜桃，令人好想一啖咬落去，加埋有個分量十足嘅桃尻，吸睛指數爆晒燈，「桃之理」呢個藝名真係改得相當貼切！

征服世界

桃之理喺就讀高中嘅時候，已開始透過網絡直播平台騷哥利，展露自己嘅惹火身材，因而吸引到好多網友關注同支持，仲獲得藝能事務所嘅招手，以寫真女優作為演藝事業嘅起點，而由於佢有一身透明感極強嘅美白肌膚，所以得到「奇迹之色白BODY」呢個稱號！

講起上嚟，桃之理喺寫真界嘅發展算係幾順利，仲試過喺選美活動「Miss Genic 2022」奪得亞軍添！上年年尾，桃之理加入藝能組合「未完成的焦糖」，嘗試以自己嘅歌舞才華進軍舞台。雖然阿妹開始向多方面發展，但依然對寫真工作充滿熱誠同野心，仲話好想快啲可以做到雜誌封面女郎，而終極目標就係憑自己嘅寫真演出征服世界喎！