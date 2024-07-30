李佳芯外遊散心冇艷遇　自認唔擅長傾約：我好佛系

藝人李佳芯今晚（30號）出席商場活動為奧運健兒打氣，她笑言早前拍攝《麻雀樂園》有做運動：「因為游亁水嘛。」又表示拍完劇後到英國度假，她說：「充吓電，沉澱吓諗未來發展，不過都好忙，因為去咗學英文，上吓同發展事業有關嘅興趣班咁，（兩個人去？）一個人，我呢啲1人性格，要一個人先可以真正放鬆嘅，雖然冇艷遇，但都識到新朋友，大多數都係女仔，係咪想我同女仔發展先？」問到可有追求者？她又謂可能有人追求，但未有發現追求者，對感情事抱隨緣態度，又指早前陪她到鴨脷洲食飯的男子並非新歡。

至於事業發展上，問她可如勉勵奧運運動員一樣，抱住只要堅持不放棄，終有日得到自己想要的態度？她自問在事業上已很努力，但新工作安排由公司決定，她亦將和公司傾合約事宜，只是她不擅長傾約，她說：「我都唔知點傾，（有咩要求？）點算成日問我有咩要求，而唔係問我公司想點同有咩要求有咩？我冇乜要求，因為唔係自己要求乜，公司就畀乜，呢方面我都幾佛系，（咁有咩角色想演？）好多角色都想試，想挑戰吓自己，如飾演心理學家或癲婆，可以了解吓人性。」問到可曾想過轉公司？她即碌大眼說：「唔好咁講啦，我喺無綫12年都有感情，雖然12年對演員嚟講唔係好長時間，但對女性嚟講就係好長嘅時間。」