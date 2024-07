我老婆係脫星　一滴不剩

如果娶咗個索爆脫星做老婆,究竟係性福無邊,定夜夜玩到虛脫一滴不剩呢?呢個問題相信好多男人都好想知道,咁就唔好錯過呢幾部以「我老婆係脫星」為主題嘅四仔,睇吓有冇你想像中咁爽啦!

玩乜都得

脫星唔單止床技精,反應亦夠晒激烈,就好似Naughty America製作嘅《My Wife Is My Pornstar #3》,當中嘅脫星咁,相信好難令男人冷靜。由Abigail Mac、Bridgette B等天后級脫星參演,雖然係零劇情,但勝在滿足晒男士嘅幻想,皆因呢班老婆任老公點玩都得,着情趣內衣,得!玩皮鞭甚至走埋後門,亦得!仲要佢哋係專業級,呢啲咪皇帝級享受囉!

私房生活

究竟老婆係脫星,係一種點樣嘅生活呢?有位脫星決定拍畀你睇!由Little Caprice自編自導自演嘅《POV Dreams #1》,更搵來男優兼老公Marcello Bravo親身上陣,而拍攝嘅角度更以老公視角出發,不但忠實呈現呢對脫界夫妻嘅私房生活,仲講埋點樣處理同其他脫星喺工作上嘅性關係。出名錫老婆嘅Marcello Bravo稱,今次嘅演出難在喺老婆面前同其他脫星曳曳,真係要有好強嘅心理質素至頂得順呀!

切磋球技

老婆係名震脫界嘅巨乳天后,作為胸奴迷嘅老公係咪性福無邊?講緊係Bang Bros Productions推出嘅《Biggest Tits Of Bangbros #3》,由3位巨乳脫星演出,唔單止波濤「胸」湧,喺劇情上亦花咗唔少心思,故事講男主角有幸娶到脫界巨乳天后做老婆,而作為胸奴迷嘅佢夜夜同老婆切磋球技,搞到汁液橫飛,不過咁玩法,壯漢都會變人乾呀!

碟評

單係老婆係脫星呢條橋已經夠晒吸引,而《My Wife Is My Pornstar #3》及《Biggest Tits Of Bangbros #3》正好滿足男士嘅幻想,尤其主打巨乳脫星嘅後者,胸奴迷必定要睇!不過講到真實感,《POV Dreams #1》卻係套必睇嘅四仔。