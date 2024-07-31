【是日通勝】

農曆六月廿六

甲辰年 辛未月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、掃舍

忌：安床、作灶、置產

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：47、16、05

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：謀事力不從心，謹記安守本分，勿多管閒事。

金牛座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

雙子座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

巨蟹座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

獅子座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

處女座：別太自我，情人需要空間，不要事事過問。

天秤座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

天蠍座：思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

人馬座：職場上獲好口碑，但要記住滿招損謙受益。

山羊座：努力有成果，不要自滿，還有挑戰等着你。

水瓶座：運勢墊底但非世界末日，對自己要有信心。

雙魚座：不乏解決問題的方法，精神壓力大大減輕。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 遇貴人

（跌）虎 多阻滯

鼠：感情生活沒大變化，還是專心工作吧！

牛：生活稱心如意，沒有事情需要你操心。

虎：是日沖煞，工作遇到難題，小心處理。

兔：多了解自身行業，對事業發展有好處。

龍：熬夜不利健康，有必要檢討作息問題。

蛇：花錢要理性，以免買來沒有用的東西。

馬：整體運勢還可以，但處理公事要謹慎。

羊：坦誠溝通，有助化解感情上的小風波。

猴：適合參與社交活動，易結識到新朋友。

雞：得到貴人賞識，可為事業帶來新機遇。

狗：留意健康問題，是時候調整作息時間。

豬：勿跟小人糾纏，對工作百害而無一利。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

發電廠特徵

正所謂女追男隔層紗，而有些女生天生愛發電以收兵為樂，男士若想認真拍拖，以下女生最好避之則吉！

‧眉間闊 性開放

兩眉之間寬闊，即雙眉距離若多於兩隻尾指，代表思想開放，性愛方面好隨便！

‧面帶酒窩 關係複雜

不論男女，面上有酒窩的人較受異性歡迎，代表異性緣強，人際關係良好，容易受人歡迎，惟感情運較多波折。

‧唇厚 性慾強

上下唇特厚，情慾特別旺盛，容易投入感情外，對性亦十分重視！若下唇特別厚，其人多以性慾行先，唔介意玩一夜情。

‧上唇薄下唇厚 見異思遷

所謂上唇主情，下唇主慾，上唇薄而下唇厚者，多重視情慾，容易見異思遷，已有伴侶者則宜加克制。

‧下巴尖 愛收兵

下巴尖，異性緣好，亦因此經常一腳踏幾船，甚至為追求一刻快樂，即使男方有女友都主動投懷送抱。