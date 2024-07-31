關嘉敏食空氣　減肥患焦慮症

女團出身的關嘉敏憑亮麗外形吸引不少支持者，但坦言因為要保住女神形象，捱過不少苦頭：「人哋用『168』去Keep Fit，而我最瘋狂嘅時候係『204』，即係每日得4小時可以進食。每晚最治愈就係睇人哋嘅食播片，自己喺度扮咀嚼，原來真係忍到口㗎，只係被身邊人鬧變態啫！」她曾因減磅搞到賀爾蒙失調：「當時拍緊兩套劇，時間上重疊晒，根本冇得休息，但發現個樣好腫，咁就不斷做運動、唔食嘢同埋只飲水，真係得番意志力，其他力全部冇晒，結果仲因為打衝擊波打到出現勞損，減肥減到有焦慮症！」幸如今她已學懂放鬆自己，Keep Fit會量力而為。

越南開拓商機

談到早前在扮嘢節目因模仿譚輝智而「成名」，她笑說：「本來唔認識對方嘅，但因為扮演佢而覺得大家好似好親切咁，依家去到邊都有人叫我『輝智』，我真係要學佢嗰種親和力。我哋已經交換咗聯絡，要請佢飲餐茶，同埋唔想浪費機會，可能會趁此邀請佢合作，我出新歌搵佢Featuring，希望佢唔好拒絕我啦！」她近日與好友徐加晴合作主持電台節目，即將以導遊身份帶團往越南旅行，開拓新商機：「其實個節目我哋有首主題曲嘅，諗緊到時抽時間，喺嗰邊拍埋個MV就Good Fit喇！」

場地提供﹕Sky Beach@淺水灣