娛圈單打︱粉絲望原地結婚　劍神劍后太合襯

嘩，香港係得嘅！繼「微笑劍后」江旻憓歷史性在奧運女子個人重劍摘金後，「香港劍神」張家朗在男子個人花劍決賽中亦寫下歷史，成為68年來成功喺奧運衞冕的第一人！張家朗頂着巨大壓力沉着應戰，更由「決一劍」變成「決三劍」才創下佳績，王者歸來，實至名歸，全城為之沸騰！

好啦，呢對俊男美女都係劍擊「世一」，外界不期然會將二人拉埋嚟講。你知啦，佢哋都係有為青年，都係成就前無古人，加上年齡差不多，粉絲都覺得，如果二人在賽場外都能寫下羅曼史，肯定係全球美談！於是紛紛在社交網寫下「宏願」，希望他們在浪漫花都約會，甚至原地結婚！

哈哈，粉絲都係不理性嘅，之但係呢個不理性的願望一旦成真，又肯定會為全世界所樂見！事實上，張家朗在奪下東京奧運金牌後，一次開live，有網民提議讓江旻憓加入直播，呢位天不怕地不怕的劍神竟然變得怕醜，面紅紅拒絕，似乎怕食檸檬。此後更被隊友「恥笑」，促他向劍后表白。雖然劍神否認暗戀劍后，二人亦冇乜公開交流，而且家朗亦有一位單車港隊女友，跟江旻憓的緋聞不了了之。不過，據悉家朗早前已跟女友分手，劍后亦未聞結交男友，究竟粉絲的願望有冇機會成真呢？

講番今次花劍決賽，落敗的意大利隊深深不忿，又話要抗議賽果，又話要投訴裁判，意粉國的網民更灌爆家朗IG，罵佢偷走金牌。好心啦，家朗要打到「決三劍」先至封王，其實第一劍已應得分，港隊都未投訴黑哨，意粉國有番啲體育精神好冇？