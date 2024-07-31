返家鄉鬆一鬆　炎明熹餅印細妹變美少女

「樂壇小天后」炎明熹(Gigi)因鬧出離巢風波遭無綫雪藏，雖然有指她被內地公司以天價力邀過檔，亦有已轉往內地當娛樂公司合夥人的前電台女高層，以打造她為「G.E.M.2.0」條件作利誘，甚至網上流傳其絕密續約內容，指Gigi續約條件要求無綫準時出糧，不過對此Gigi至今仍未開腔回應，還趁近日暑假返汕尾家鄉探親。

難得返到家鄉，Gigi心情當堂變得快樂，盡情吃喝玩樂之餘，連上載吃冰糖葫蘆照，表情也古靈精怪，之後又與餅印細妹擺一樣甫士拍照，又晒手機中的晒與細佬的另類合照，從照片所見，Gigi與細妹除了五官似十足，髮型也如同倒模般，已由從前的小妹妹，搖身一變成為美少女，Gigi寫道：「時間飛逝，每次返嚟都想食呢間冰糖葫蘆，雖然唔關咩事，同細妹嘅合照，果然有要求..同細佬嘅書枱合照，Yeah，同細佬合照，強壯的三一。」經常留意住Gigi一舉一動的「媽咪」陳煒，也逐一評價Gigi三姊弟，她留言：「細佬好成熟，細妹好可愛，家姐好傻妹。」網民亦對Gigi的細佬妹感興趣：「女大十八變，妹妹不經不覺已長大了很多，她已變成一位美人兒，與姐姐互相輝映!」、「弟弟妹妹都大個咗好多，妹妹好靚女，弟弟好穩重的年輕人樣子，你應該好自豪吧!你就唔使講，又型又靚。」