劉穎鏇受張家朗啟發努力有得着　何沛珈堅持撐到完場

「奧運之星」藝人劉穎鏇、何沛珈、何泳芍、黃庭峰，聯同「妙音龍子」冼靖峰、《中年好馨聲音》支嚳儀、顏米羔、羅啟豪等，及15位應屆港姐參賽佳麗，晚上（30日）齊齊出席無綫《2024巴黎奧運盡在TVB》活動，期間3位港姐師姐劉穎鏇、何沛珈及何泳芍更帶領15位佳麗分組玩遊戲，吸引大批市民圍觀。

提到「劍神」張家朗於奧運再次為港隊奪金，劉穎鏇與何沛珈也表示有收看賽事直播，劉穎鏇笑指雖然捱眼瞓，但當看見張家朗比賽便興奮：「最尾嗰3分，我直情成個人醒晒，醒到睇埋頒獎禮先。」對於兩位港隊劍擊運動員於今屆奧運先後為香港贏得金牌，劉穎鏇大讚二人非常厲害：「仲要贏嗰個過程係咁驚險，係靠實力打番嚟，係一個好榜樣，你一定要好努力，努力就會有得着！」何沛珈則指設定鬧鐘叫醒全家收睇賽事，她笑謂：「我爸爸睇完話太興奮瞓唔着，不過我要開工睇完即刻瞓。」她坦言受張家朗鼓舞，聽到對方講雖然香港是一個小小的地方，但只要不放棄，夢想定可達成。

提到有網民批評友台的直播評述表現，同樣會參與賽事直播工作的她們坦言是首次擔任此崗位，期望能藉今次機會學習，劉穎鏇指會站在觀眾的立場向專業評述發問兼學習，何沛珈則笑指若要享受重要的決賽，還是在家中欣賞比較好：「我驚會感動到喺鏡頭前喊晒。」

另問到二人跟一眾師妹相處，可有哪位給她們較深印象感印象？劉穎鏇指是首次近距離見面，感覺大家也很有自信。何沛珈則表示早前跟5號莊曉婷、6號李曼思及15號俞可程到內蒙古拍攝外景，期間也有提點了她們的弱項，今日再碰面已感到她們面對鏡頭變得更有自信，問到是否看好3位師妹？她笑謂：「我會留意多啲佢哋！」

3位佳麗莊曉婷、李曼思及俞可程齊齊受訪，提到在內蒙古跟師姐何沛珈相處，3人都表示獲益良多，莊曉婷説：「師姐教我哋鏡頭前唔好咁緊張，要輕鬆同自然啲。」李曼思則表示對方教路受訪時不用緊張：「教我哋想像好似同朋友傾偈咁。」俞可程説：「學到做藝人嗰種魄力同堅毅，因為拍節目真係唔簡單！」她又笑指師姐教如何扮靚。談到對方提點了她們的弱點，莊曉婷坦言面對鏡頭時很緊張，因此加強自我訓練。李曼思則表示自己每天要睡足8小時，坦言拍攝行程緊湊，故休息不足，會學習把握時間休息。俞可程就希望能在鏡頭前展現真性情：「可能喺鏡頭前會比較拘謹，如果突出到自己個性可以令節目好睇啲。」

談到今次外景地點未有泳裝鏡頭，可會感較其他外景佳麗輸蝕？李曼思笑指她們穿蒙古服也非常好看，俞可程則透露會有不少跟大自然交流的鏡頭，至於莊曉婷則指今次行程沒有泳裝不是壞事，笑言因當時未準備好，但此行因飲食問題，跟李曼思也瘦了不少：「依家Keep咗Fit可以着泳衣。」李曼思就笑指在當地以吃水果修身，不過效果不明顯，只減了1.5公斤。