AK個唱尾場眼濕濕自認百厭　聞Edan林明禎緋聞極大反應

男團MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生、AK）一連兩場個人演唱會（30號晚）假亞博舉行尾場，MIRROR成員Lokman、Ian、Jeremy、ERROR@Dee及林愷鈴等捧場。

AK一如頭場和日籍歌手高瀨統也合唱，不過他介紹對方時突然說：「Say Ｘ街With Me」。到RubberBand（RB）出場時，AK表示參加比賽時也有唱過RB的歌，當時以為自己唱得好時，但看回比賽片時才發現自己「走音走到出太空」。

而首場壓軸有馮允謙，但尾場換上隊友Tiger及前樂隊ONE PROMISE結他手周天衡（天衡）登台合唱MIRROR團歌《IGNITED》，全場起哄。AK表示好開心可請到Tiger與其結他老師天衡任嘉賓，終圓偕好友同台彈結他的心願。Tiger大讚AK的達巔峰狀態，AK即笑言：「暫時係，希望有機會超越。」又指Tiger為了他將頭染成金色，Tiger又謂知AK為開騷而緊張，但自己從沒擔心AK是否做到：「因為佢喺我心目中係頂得起好多嘢嘅人，好勁，內心深深欣賞江𤒹生！」只得一首solo歌的他獻唱《ALRIGHT》，自嘲謂：「因為我冇新歌，所以呢首就係新歌。」

個唱會尾聲時，AK特別感觸，一度講到眼濕濕：「多謝我身邊一班好好嘅隊友，喺我最亂嘅時候撥亂反正，知道有時我好百厭，畀好多麻煩大家，多謝大家一直咁愛我。」又指香港近日多好事、好熱血，希望大家相信自己的夢想，堅持做自己想做的事情。完騷後，「生粉」（AK粉絲暱稱) 狂叫「Encore」不肯離場，AK再上台表示：「冇歌啦，我都想Encore，明天星期三要返工又冇車出番去（市區），你哋聽咗成晚都攰啦。」最後在「生粉」熱情感動下再唱多次《金星女孩》。

在後台接受訪問時，明顯瘦了一個碼的AK謂因為要應付連場舞蹈，其中一Part更是高難度，所以學舞時體力消耗大而消瘦：「流好多汗，食極都補充唔番，我都盡量唔畀自己太瘦，之前有段時間跌落125、6磅，令父母擔心，幸好騷前去做健身時發現回升番到130磅，依家騷後會調理身體。」

騷上他跳唱郭富城（Aaron Kwok）的《對你愛不完》，又指自己是新的AK，問是否想挑戰或取代城城？AK說是向前輩城城表達尊重及致敬，開心可以跳唱兒時偶像MJ（米高積遜）及同城城嘅的歌，問可有有信心接棒？他說：「唔敢咁諗，盡力，希望可以成為另一個對舞台有感覺嘅跳唱歌手，知道Aaron會開騷，一定會捧場。」

問他是否在台上教高瀨統也講「Ｘ街」？AK笑說：「冇，應該係錯印象，應該係錯音，我癲極都都唔會犯啲咁嘅錯誤。」至於可有請隊友陳瑞輝（Frankie）睇騷？他指每位兄弟開show，公司也會在群組詢問誰，他未有理會，至於緋聞女友沈殷怡可有親自邀請？他說：「大家同公司，自己解決。我請咗屋企人同90幾歲嘅婆婆，婆婆睇完第一場好開心，本來想請埋公公，不過佢最近身體唔太好。」

提到Frankie在7月29日36歲生日，AK稱有祝隊友生日快樂，對於Frankie女友Christy以長文反擊黑歷史，聲稱流出的對話截圖是跟男友設局捉出賣她的「鬼」，AK說：「依家講先知，我冇睇到，淨係知張家朗攞奧運金牌。（覺唔覺得被拖落水？）呢件事唔再評論，始終都唔關我事，我呢幾日真係好專心準備個騷，乜都冇睇過。」再問Christy指有人想整死MIRROR與Frankie，AK覺得：「我真係唔知喎，冇話死唔死，人未死大把路行，慢慢繼續做自己鍾意做嘅嘢。（估唔估到邊個係鬼？）真係唔知，答你唔到。」AK透露騷後會有1、2日假期，之後開始投入MIRROR及小隊的工作，今年個人發展未有新安排，只會為新歌拍MV。

另外，近日呂爵安（Edan）傳跟馬來西亞女神林明禎拍拖，AK反應超大反問：「我哋個Edan？林明禎？Are you sure？（做乜咁大反應？）fact check咗未？林明禎喎！（係你女神？）大家嘅女神，我問吓先，下次見到再話你哋知。（係咪好羨慕？）冇！」