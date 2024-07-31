「5＋3喝水法」快速瘦身？

女生之間的話題總是離不開美妝護膚、減肥瘦身等，其中減肥更是女生們一輩子的事業，甚至有人覺得光是喝水都會長胖。但網上反而流行一個靠喝水減肥的方法，不用辛苦地節食、而是每天喝5種水加建立3種習慣的「5+3減肥法」，有網民實測後證實3天內減重3公斤，各位減肥人士不妨試一下。

「5+3減肥法」是指每天在5個不同時間，喝5種不同的水，分別為紅豆薏仁水、黑咖啡、飯前水、普洱茶和睡前水。執行方法也非常簡單，首先早上起床時空腹喝紅豆薏仁水，因為紅豆薏仁都能祛濕消水腫，早上喝能夠整理腸胃，幫助身體排毒。接着起床後約10點左右時可喝一杯黑咖啡，因為其不含熱量且當中的咖啡因可提升身體基礎代謝率，有助燃燒脂肪，同時也能提神，而中午時喝一杯飯前水可提升飽足感，控制午飯時進食的分量。到了下午約3點可喝一杯普洱茶，因為當中含有「單寧酸」，可減慢葡萄糖吸收和脂肪生成，最後的睡前水則是指檸檬加鹽水，可有助腸胃消化、排出毒素，亦有消水腫作用。進行期間可正常飲食，但需要減少碳水化合物的攝取量，配合高纖飲食效果更佳，同時也要喝夠身體所需的水分。

另外的「3」是指建立3個習慣，包括早上洗澡、散步半小時和早睡。早上洗澡可清醒頭腦，加快新陳代謝；而每天散步30分鐘可幫助身體消耗熱量，促進血液循環。早睡則是維持身體最佳狀態的關鍵，晚睡或睡眠不足會讓身體的內分泌失調，反之早睡可讓身體釋放出瘦體激素，同時又能減少消夜的引誘。