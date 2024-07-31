VIVA第二首派台歌出爐　Macy烏龍Carina做樹窿

由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）組成的英皇力捧新女團「VIVA」將推出第二首派台新歌《DTR》。

日前接受專訪時，Carina表示新歌和之前第一首派台歌《Topic Killa》感覺大不同：「之前首歌係比較Sweet嘅態度，係講會撒嬌嘅嬌滴滴女仔等男仔回應，但呢首新歌就變咗由女仔做主動，用霸道同強勢方式，想快啲同男仔確認關係，因為啲舞步快過《Topic Killa》好多，所以每次跳完都攰到要攤屍。」ValC亦補充謂跳2分半的舞步後，全體成員不夠5秒就會冧低，而Ada則話只要休息2至3分鐘就叉夠電，可以起身再多跳一次，Carina則謂：「不過現場表演就冇機會攤喺地度回氣，所以現時已開始練冇攤屍版。」4人笑言沒有錢買人參補氣，惟有多練體能及食維他命C補充營養。

4女又分享趣事 ，指Macy是隊中的「大頭蝦擔當」，Carina謂最近收到她的Messaga指手機跌了落灣仔站月台的罅隙中，Macy就笑住話：「其實嗰時我等車到站，但因為好多人出入，我因為避開啲人時唔小心甩咗手，以為可以接住部電話，點知就見住佢直跌落條罅度，好在我仲有智能手錶，立即通知經理人話自己跌咗部電話，要遲少少嚟練習，我都求神拜佛，喺開工時唔好發生同類事，好彩等港鐵站收工時，車站職員就幫我執番部手機，而最神奇係部手機冇爛冇花，電池仲有好多電。」Carina就覺得事件匪夷所思：「喺咁多個港鐵月台，九龍塘站的月台罅隙最闊，灣仔嗰條罅都算窄，佢跌部手機落去都好難。」

而Ada再爆Macy曾試過在車站遺失手袋，而袋中有身份證明文件、錢及信用卡，Macy就解釋：「因為當時太多嘢拎，其實我識佢哋3個之前係唔會咁嘅，同埋我覺得唔見咗嘢，但識搵番都係充滿智慧嘅。」雖然Macy烏龍事多多，不過她亦是隊中唯一一個有車牌兼是「大力士」，所有隊員的行李由她負責擔抬，Carina話：「最記得去韓國受訓時，我哋連埋經理人5個女仔有10篋行李，我哋住嗰度要行樓梯，都係靠Macy幫我哋拎上3、4樓。」

Carina就是隊中的「樹窿擔當」：「我見佢哋面色唔係好妥，就會自行走埋去同隊友了解吓。」ValC除是「跳舞擔當」外，還是「打機擔當」，Ada則是家姐角色，每日早起兩小時整早餐：「咁一齊生活要自己解決三餐，就要有人去做，佢哋都好好幫手洗碗同問有咩要準備。」Carina大讚Ada有溫柔一面，且廚藝出色，其減肥消腫蔬菜湯更是一絕，而在韓國期間，各成員平均分配清潔工作，不過Carina就話因為和Macy齊減肥，所以主力負責倒垃圾，Macy話掉垃圾時間撞正晚餐後需要運動的時候，所以：「要拎住多啲垃圾行樓梯，仲要分埋類，係好大勞動性。」