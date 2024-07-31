【簡潔生活學】綠色奧運　金色獎牌

2024巴黎奧運終於在上周五揭幕，比賽多日接連傳來好消息，首先是江旻憓在女子個人重劍首奪金牌，以及張家朗再奪得男子花劍金牌，還有何詩蓓200米自由銅牌等等，為港人爭光，實在令人振奮！

至於萬眾期待的開幕表演，今屆首次由體育場館移師到室外進行，非常創新，在欣賞精彩表演之餘更可欣賞巴黎多個美景。

表演者分布在不同區域進行歌唱或舞蹈演出，盡顯法國文化特色，而參加開幕典禮的嘉賓及運動員，則乘坐船隻沿塞納河到達會場，讓觀眾/市民與各國運動員可以有近距離接觸。

可惜天氣不似預期，雨勢漸大，除了擔心船上的運動員，淋雨後會否着涼而影響表現，在戶外表演的每一位舞蹈員或演員，也擔心他們容易跣倒，但每一位依然落力演出，因為這次是法國巴黎相隔100年後再次舉辦奧運會，是很難得的機會。

知道今屆奧運主打環保，減少碳排放，但當中最令人非議，就是選手村房間「無裝設冷氣」。

對於裝冷氣機問題，其實很矛盾，法國這個地方不是到處裝有冷氣，加上大會冀成為環保典範，所以不明白外界有如此大反應，但事實上很多國家或地方的運動員，對高溫不適應，甚至出現頭暈，分分鐘影響表現，經強烈要求後大會才作出調配，增加冷氣機供應，而香港運動員非常幸福，港府已及時運送流動冷氣機到巴黎。

運動員雖然平日訓練有素，但氣候、食物、休息、心情都會影響臨場發揮，希望其他香港運動員，能好好休息，在今屆為個人爭取佳績。

Profile：Kitty Wong

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