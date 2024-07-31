美心集團首辦「嚐月─傳媒月餅品鑒會」　品牌多款月餅新品率先亮相

【營業資訊】美心集團（美心）作為香港知名的飲食品牌，旗下多個飲食品牌多年來不斷發展嶄新的中秋月餅產品，穩居香港暢銷品牌前列。今年，美心首次舉行「嚐月─傳媒月餅品鑒會」，展示多款今年的香港美心月餅、東海堂及COVA最新口味及全新配方產品，及以嶄新包裝的熱賣款式，當中包括美心月餅的「流心黑松露奶黃月餅」、「拔絲草莓奶蓋風味月餅」、潮式「芋茸蛋黃月餅」；東海堂的「十勝紅豆麻糬月餅」；以及COVA的「蔓越莓果仁月餅」、「流心朱古力月餅」、「奶黃月餅」。會上更有來自美心集團廠房營運高級總監鄔國樑（Eddie）及美心集團供應鏈總監區晉禮（Pippo）講解美心月餅的嚴謹食材採購程序及分享月餅小知識，了解美心月餅領先業界的原因。大家在享受美味月餅之餘，更可欣賞資深月餅師傅示範製作經典雙黃白蓮蓉月餅。

製作部專家解構 最強傳統月餅工藝

美心雙黃白蓮蓉月餅

論最經典的美心月餅產品，一定非雙黃白蓮蓉月餅莫屬。這款月餅連續26年成為香港的第一暢銷月餅，紀錄一直保留至今。能一直處於領先地位，背後的專業採購及製作團隊應記一功。

提前至少365日規劃

不少人認為大集團有採購團隊，理應可輕易取得月餅食材，但原來美心月餅的用料需要提前一年採購及規劃。美心集團供應鏈總監區晉禮表示：「採購團隊會多次前往食材產地作深入觀察及測試，確保食材不只在好山好水下培植，更要符合『良好農業生產規範認證』（G.A.P）的環境標準，我們才會使用。」香港廠房亦會不斷研究、測試及改良食譜，區晉禮笑說：「一年看似很長，但真的需要花足365 日才能把本年的月餅做到至臻完美，當大家享受 2024 年的月餅時，我們的團隊已着手規劃下年的採購計劃了。」

100%香港製造

百分百香港製造及包裝也是美心月餅的賣點。區晉禮舉例說如月餅所用的鹹蛋，大小、重量、蛋黃色澤及熟成度都有嚴格要求，決不用現成的預製鹹蛋黃，堅持在香港「洗蛋」及「打蛋」，新鮮打出的鹹蛋黃能保留鴨蛋鮮香和油分，大大個又「漏晒油」，見到也感吸引。

白蓮蓉彰顯上乘用料精細工藝

以雙黃白蓮蓉月所用的湘蓮為例，出自中國湖南省湘潭獲得G.A.P.認證的種植基地。跟普通蓮子相比，基地生產的湘蓮飽滿緊實、清新香甜。蓮蓉的過濾程序更見匠心，美心集團廠房營運高級總監鄔國樑表示：「坊間一般會以『30 目』濾網（篩孔尺寸為 0.600mm）過濾，但美心會用上篩孔更小的 『40 目』濾網（篩孔尺寸為 0.425mm），由於『40 目』濾網的篩孔更小更密，幾乎可完全隔去蓮蓉的顆粒感，只留最絲滑的部分。配合精準火候控制及標準化製作流程，蓮蓉才可於月餅內『成型』而不塌陷。」

耐心「回油」 完美月餅

鄔國樑又說：「剛出爐的月餅要靜候至少7天才會金黃油潤。」原來每個月餅都要經過「回油」這工序，即是讓剛出爐的月餅靜置，讓蓮蓉及蛋黃的油分慢慢滲出，令餅皮金黃油潤。靠的是水油相斥的原理：剛出爐的月餅，餅皮含水量較低，口感會較乾身，但只要讓它放置7至14日，餅皮便會吸收內餡的油分及水分，餅皮的油分與水分互相排斥，油分便會「逼向」餅皮外，餅皮的光亮感便油然而生，口感也會變得鬆化油潤，所以傳統月餅並非新鮮出爐是最可口的。

九年市場No.1 美心流心奶黃月餅

首創流心技術 + 雙重烘焗

流心奶黃月餅賣到成行成市，更是不少港人中秋月餅之選。而帶起流心奶黃月餅熱潮的美心月餅 ，在製作這款月餅上也竅妙多多。

獨家流心技術

美心流心奶黃月餅其中一個厲害之處，就是不用將月餅加熱，室溫切開亦有澎湃的流心效果。這點由美心集團廠房營運高級總監鄔國樑解釋就最好不過，他說：「我們花了不少時間研發流心技術，讓流心奶黃餡在室溫下都能保持半凝固的流質狀態，讓用家毋須加熱月餅，都能隨時隨地享受到香滑的流心奶黃。」這點亦是美心的出品跟市面同類產品的最大分別。

高級訂製法國牛油

只要打開流心奶黃月的包裝，便會傳來濃濃的牛油和鹹蛋香。區晉禮說：「眾所周知，牛油是製作流心奶黃月餅重要的一環，我們採購團隊非常嚴格，要求法國農場及生產商按我們的要求新鮮製作牛油。」流心奶黃採用法國出產、無添加及無人工色素的牛油製作，牛油味恰到好處；加上把預先烘焗的鹹蛋黃融入奶黃餡中作「雙重烘焗」，不但令奶黃餡散發濃濃的牛油及鹹蛋香，月餅的酥皮更加酥香鬆化。

同場試飲！「WeGen farming再生農業」產品

美心集團一向重視可持續發展，積極參與「WeGen farming再生農業」，夥拍本地農莊「鴻日農莊」利用餐前廚餘，如杧果皮、豆渣、三文魚骨、咖啡渣、蛋殼等轉化為酵素，種植零農藥的農產品；另外，亦與本地初創企業合作，使用集團剩餘麵包、麵包皮及咖啡渣在本地釀製啤酒。在「嚐月—傳媒月餅品鑒會」，在場傳媒有機會試到利用本地再生農場出產苦瓜製作的清爽特飲及麵包釀製手工啤。

苦瓜汁 ── 「WeGen farming再生農業」計劃產品，「鴻日農莊」將集團送來的餐前廚餘化成天然酵素，強化土壤營養、防止蟲害，更透過環境友善的耕作方法，維持生物多樣性。今次利用時令種植的苦瓜製成清爽苦瓜汁。品嘗月餅後來一杯甘甘的苦瓜汁，解膩消暑。

BOB手工啤酒 ── 奪得香港及國際多項品質及品牌設計大獎的手工啤酒，用剩餘麵包、麵包皮代替大麥於本地釀製而成，分別有原味的「麵包啤」及加入咖啡渣釀製的「咖啡啤」，非常有創意。除了在美心旗下100多間餐廳有售，品鑒會上便有機會一試。

查詢電話：2101 1333