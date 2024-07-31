賞日本花火大會　Hea歎地道料理

日圓低位，去日本吃喝玩樂感覺更抵，適逢日本各地舉行夏日花火大會，換上漂亮浴衣欣賞煙火，順道到附近人氣餐廳品嘗地道日本料理，Hea住歎！

熱海：惹味燒烤

日本靜岡縣熱海是著名的度假好地方，除了浸溫泉，當地的海上花火大會有超過70年歷史，更被喻為日本三大花火大會之一，今年8月就會有5場表演，相信不少人會慕名而來。來到熱海，當然要盡情享用海鮮料理，今年3月開幕的熱海おさかな食堂 炙り家主打海鮮和燒烤，餐廳標榜選用伊豆周邊海域捕捉的海產，放在炭火燒烤，原汁原味。

午餐有多款套餐選擇，每款配有白飯、刺身、味噌湯和小菜，最好是客人可1人1爐慢慢燒。分量十足的吞拿魚套餐，內有拖羅、臉頰肉和眼球周邊的魚肉等5個部位，層次豐富。升級版的烤魚套餐還配有炸魚，帶來不同的口感。愛三文魚的話，建議選揀鮮味的海膽三文魚燒烤套餐，烤香的魚肉和海膽一起吃，滿腔鮮味。午餐亦有多款海鮮丼選擇，人氣的三文魚和三文魚籽外，可選擇有5款海鮮的五色丼、吞拿魚生丼或金目鯛魚丼，配一碗海鮮碗，飽肚又滿足。

來到晚上，菜單選擇種類更多元化，除烤三文魚和吞拿魚外，還有鯛魚、大蝦、貝類、龍蝦和海螺等選擇，除了原味燒烤，也有加牛油配搭的烤三文魚和魷魚，原個烤蟹味噌殼和醬油燒鮑魚，亦令人吃到停不了口。邊燒邊配各式刺身、沙律、炸物、飯糰和主食等，再來一杯啤酒，最是暢快。

札幌：熱鬧居酒屋

北海道是港人必去的熱門旅遊地點之一，賞花賞雪之餘，當地不同地區都會舉行花火大會，好似札幌在9月7日就有モエレ沼芸術花火大會。睇花火仲可以到居酒屋盡情吃喝，延續熱鬧氣氛。7月才在狸小路正式開業的新派居酒屋めしや因すけ，主打豐富海鮮、炸物和肉食等，用料新鮮，賣相精緻。

好似備受港人喜愛的刺身和壽司，這裏有很多不同的組合選擇。刺身拼盤按時令供應6款不同海鮮，以木製小船狀器皿盛載，引起食欲。放在木盒內的精選刺身拼盤，配上不同調味享用，鮮味可口。海鮮寶石手卷以香檳杯盛載多種食材，自己動手製成刺身壽司手卷，好玩又美味。另一道握壽司拼盤，就以匙羹盛載，一啖一口的骰味美。

居酒屋當然少不了佐酒小菜，好似惹味的西班牙橄欖油大蒜蝦肉西蘭花，彈牙蝦肉吃得滿嘴油香。此外，有章魚和番茄的配搭，配法包享用，油分滲入麵包內，香口惹味。邪惡的烤番茄芝士，趁熱切件還有拉絲效果，「芝」味又多汁。愛啖啖肉可選蜂蜜芥末烤雞腿肉、北海和牛腿三角牛扒和唐揚炸雞等，除了暢飲美酒，還有多款水果特飲，任君選擇。

秋田：鄉土美饌

位於本州的秋田縣於8月31日將舉行第96回全國花火競技大會，屬日本三大花火大會之一。當地農業生產發達，當然不要錯過當地名物，好似稻米，魚獲、比內地雞和日本酒等。剛開業的秋田郷土料理と旨い酒のあるところ かまくら，標榜用當地食材打造本地鄉土料理，讓大家感受秋田之「味」。

店內有很多套餐選擇，傳統的秋田貝鍋燒是在貝殼放入食材和蔬菜，加味噌和調味等燉煮，具獨特鮮味，這裏的貝燒鍋套餐配本地比內地雞肉，加雞蛋吃香軟嫩滑。豐盛的全套套餐就有小火鍋、比內雞蛋蛋卷、壽司和豆腐等菜式，其他還有八幡平豚肉生薑燒、炸雞和壽司配蕎麥麵等選擇。想吃得豐富一點，可選2道菜套餐，大家可以一次過品嘗到兩款主菜，配米飯、味噌湯和配菜等，分量十足。

餐廳亦有啤酒放題，提供多款佐酒小食讓大家開懷暢飲。迷你的鐮倉套餐會有壽司、刺身和天婦羅等5款小食。香口的豬肉炸薯餅和能代市人氣的炒豬肉，油香肉嫩又有口感。最後來一個日式火鍋，又或以炒麵或蕎麥麵作結，讓人大感滿足。