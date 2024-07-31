張家朗奪金令《四葉草》翻Hit　被爆情史原來舊愛是港隊女神

香港「劍神」張家朗於巴黎奧運男子花劍個人賽衞冕成功再贏一面金牌，同時也令劍擊運動風頭一時無兩，不少香港都對呢項運動產生很大興趣。不過原來早在21年前，無綫曾以花劍為主題拍攝偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》，而張家朗在比賽時帶上的四葉草手鏈也勾起了80後、90後香港人的回憶，引起網民翻看該劇。該劇當年由一班新人擔任主演，如唐詩詠、姚子羚，男主角黎諾懿，眾人如今已是獨當一面的演員。而當中的前女子組合2R成員黃婉佩（Race）雖已淡出娛樂圈，但她嫁入豪門住大屋，更榮升上市公司主席，生活無憂！

但正所謂人紅自然是非多，張家朗的情史也被翻出，原來他曾在3年前就與「微笑劍后」江旻憓（Vivian）傳出過緋聞。當時張家朗開直播時提及Vivian顯得特別怕醜，更拒絕了網民提議讓Vivian加入直播，隨後網民猜測兩人關係親密，不過張家朗之後又澄清兩人緋聞，坦言自己只是性格怕醜。不過巧合的是，張家朗的前女友馬詠茹同樣英文名也叫Vivian，她曾是前香港單車代表隊成員，於中學考DSE時退出港隊，之後在2017年暫停中大學業重返港隊，2019年與李慧詩攜手在亞運取得團體競速賽銀牌，但同年她又在選擇退役，而今屆和上屆她都有份在電視台為奧運做主持。