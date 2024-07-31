李幸倪用江旻憓金句勉勵自己：我終於冇輸喇！

巴黎奧運氣氛熾熱，很多市民也捱眼瞓坐於電視機前為港隊運動員打氣加油，期望運動員有好成績，而港隊運動員也不負眾望，「劍神」張家朗、「微笑劍后」江旻憓，及「香港女飛魚」何詩蓓暫時為港隊摘下奧運兩金一銅的佳績，除了為他們興奮外，運動員背後付出的努力也絕對值得尊敬和學習。歌手李幸倪（Gin Lee）日前在社交網發文，引用了江旻憓奪金後的一句「我終於冇輸喇！」抒發感受，她寫道：「一句簡短的話，其實包含了太多的心情和經歷。昨日睜開眼第一件事就是查看前日凌晨奧運的成績（我頂到3點昏迷了公），這是一個得來不易的奧運冠軍⋯再看到江旻憓的訪談，我哭了…」

Gin Lee表示每次看到運動員在逆境中獲勝，自己都會很激動，並貼出一張年輕時於田徑比賽中獲獎的照片，原來她也曾是一名短跑運動員，因此很明白作為一名運動員所承受的辛酸，外人無法理解的。

她解釋作為運動員犧牲很大，除了要放棄休閒時光、忍受訓練和比賽帶來的傷痛外，更不知要經歷多少次從失敗中重新站起來，然後咬緊牙關堅持下去，坦言在獲得高光時刻之前，很多時候都是孤獨的：「看到她最終能夠排除萬難，成為真正的世界第一，真的太振奮人心！」她亦藉此勉勵自己及大家，只要堅持不懈，勇敢面對困難，必定會看到希望：「李幸倪加油！運動員們加油！大家一起加油！」