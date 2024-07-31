陳健安與過百「族人」慶生　逐一簽名合照有求必應

組合C AllStar成員，現單飛發展的歌手陳健安（安仔）日前與過百「族人」（安仔粉絲暱稱）舉行生日Party，亦是自官方歌迷會「本原族」成立後第2年舉辦生日會。「族人」精心布置場地，擺放多個一比一人形紙牌打卡位，更特意準備安仔在《Live afteR Life》演唱會中的小王子造型生日蛋糕，旁邊還有他最愛的「螢螢」（外星人）。壽星仔亦送上驚喜回禮，獻唱未派台新歌，與「族人」玩遊戲時更掀回憶殺，場面感動。

生日會上，安仔揮動印有歌迷會Logo的旗幟霸氣出場，現場尖叫聲四起。他隨即與「族人」大玩遊戲，其中「挑選與安仔歷史最悠久合照」的環節更掀起無數回憶。有「族人」揀選2011年與C AllStar於《新預言書》簽唱會上的合照，安仔驚訝說：「嗰時係啱啱加盟寰亞音樂呀！」全場起哄。隨後有「族人」拿出2010年C AllStar勇奪「叱咤樂壇生力軍金獎」時的合照，成功勝出比賽，每張合照、每段回憶都讓安仔非常感動。感動過後就到全場High爆時刻，就是「挑選安仔黑圖」環節，瞇眼、張嘴、反白眼樣樣齊，安仔笑得開懷再跟「黑圖」合照，場面爆笑。他說：「見到佢哋揀相嘅過程，從來未見過佢哋咁開心。佢哋開心，我就開心。」

眾人合唱生日歌後，壽星仔許願時誤將「蠟燭」說成「火燭」，全場爆笑。「小族人」更連環送上Birthday Kiss，氹得他非常開心。他說：「上年嘅生日願望係開到第一個個人騷，今年實現咗。今年嘅願望係繼續做音樂，希望嚟緊可以喺唔同場地開騷，不過唔急，儲下啲歌先。今年嘅歌齊全，下年嘅歌都有啦。」他感謝「族人」一直的支持和陪伴說：「我哋繼續陪伴大家，感受呢個世界，將感受放喺歌入面同大家分享，呢個係我一世嘅願望。希望好似歌詞咁，『難得一起我們也不錯』」，「族人」報以熱烈掌聲回應。

生日會尾聲，安仔逐一為「族人」簽名兼合照，更獻唱未派台新歌大派福利。他說：「大家可以去我社交平台玩估歌名，首歌5個字，我XXX你，估中咗我會Follow你。」而在眾多的禮物中，安仔特別喜歡戴上生日帽的「卡通安」別針，他即場扣上笑說：「佢哋知道我好鍾意Pin，成個背囊都係。呢個Pin係刺繡，好靚、好精美。」