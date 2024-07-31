葛民輝學習破地獄儀式　舞台將呈現殯儀業最真實一面

舞台劇團主腦梁祖堯（阿祖）、演員湯駿業（AhDee）、邵美君將首度夥拍葛民輝（阿葛）、岑珈其、何洛瑤（Sica）、鄧家杰（KaKit）、杜曦駿（Larry）、胡麗英（Grace）及梁浩邦齊公演黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》，故事以殯儀業作為主軸，為呈現最真實一面，一班男演員特意去學習破地獄儀式，相當認真。

在劇中，阿祖飾演法科師傅，而阿葛飾演中學校長，還有AhDee、珈其、KaKit和Larry為呈現破地獄的真實過程，除前往喪禮參考破地獄儀式，更認真地學破地獄的每個步驟。阿葛回想拍電影時曾拍攝過同一個場口，他回憶道：「家人往生時，嗰種心情睇落去同珈其一樣，會畀家人話，燒嘢啦，好多嘢做緊，但拍電影《天才與白痴1997》嗰陣，許志安喺度破地獄，嗰陣我係坐蓮，坐喺蓮花上面，睇住啲人頌經、許志安破地獄，已經20幾年前，但感覺似一個表演，睇到好激動，依家仲記憶猶新。」演員第一次綵排破地獄儀式時，一試就知道難度極高，阿葛表示：「我都唔知點樣搞，法師做唔到慢版本畀我哋跟，好彩我哋有位高人AhDee，靠佢嘅法眼，洞悉成個局勢。」