Anson Lo搞Dance Challenge　預告有隱藏男歌手登場

男團MIRROR「人氣王」Anson Lo（盧瀚霆）自出道至今，推出過多首不同類型的跳唱作品，鍾情跳舞的他更借新歌《Hey Hey OK!》推廣跳舞文化，大搞Dance Challenge力求將舞蹈融入不同階層、界別 。

而他的最新作品滿載夏日氣息，他說：「好想透過呢首歌帶到夏天嘅感覺畀大家之餘，亦希望將正能量同快樂傳送畀每位觀眾，所以用一個能夠普及的方式，就係首歌嘅副歌有一個Hey Hey OK手勢，簡單又易學 。」

Anson Lo大搞Dance Challenge已非首次，繼謝安琪與女兒Kaka Ball、馮允謙、Serrini接受挑戰外，原來女圑Lolly Talk、網紅小薯茄、新進男圑FINALLY、陳蕾及女圑COLLAR成員Marf外，亦加入齊齊「Hey Hey OK」，更預告稍後將有位「隱藏男歌手」隆重登場。

原來他為挑戰者可跳得投入，分別設正常版及簡易版，但原來活動背後還有另一層意義。他說：「今次搵咗一啲同行前輩同埋朋友一齊做Dance Challenge，我好想畀大家知道，其實跳舞唔難，只要肯踏出第一步，就算你跳乜嘢舞種，任何形式嘅舞蹈都係一種藝術，任何人都可以跳到 。我好想將舞蹈推廣到更加多唔同層面，等大家可以接收到今次帶嚟嘅喜悅，同時亦可以體會，無論任何Style嘅Artists朋友，都可以跳到呢隻舞，所以舞蹈係每個人都絕對有能力Handle到、做到嘅事。」

今次參與的藝人都玩得投入，每條短片都籠罩歡笑，就連Anson Lo也因為這次拍攝而被感染：「今次搵嘅單位都好少合作，又或者近年好少有同框出現，除咗想畀Surprise大家，亦到希望借機聚頭，有啲朋友喺頒獎禮見到傾過吓偈，但平時工作各有各忙其實都好少機會見，但今次可以一齊跳舞玩吓，都好開心、好fun！」