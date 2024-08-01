阿嬌全天候見同性密友　收藏品洩「蜜」被揭北京同居逾年

藝人鍾欣潼（阿嬌）與同性密友、內地網紅皇甫聖華不時「洩蜜」，近月卻突然低調起來，鮮有互動，不過有讀者爆料，其實兩人已發展至同居關係，在北京豪宅區一起生活年多，更提供他們各自在社交網上載的照片，力證家中收藏與窗外景物一樣，加上阿嬌經常賣甩助手獨自回北京，令其感情關係再惹關注。

阿嬌自離婚後全情投入工作，即使前夫賴弘國再婚兼火速做老竇，她亦一直未傳出新戀情，反而去年開始被指與內地有米女網紅皇甫聖華交往，及後阿嬌更趁對方生日，於社交網上載黐頭芒合照送祝福，一度成為網民熱話，今年兩人更被發現蜜遊沙特阿拉伯慶祝情人節，令緋聞甚囂塵上，事後阿嬌只承認跟朋友去旅行，完全不願多談。

甩助手保密行蹤

正當外間以為這段密友關係冷卻之際，近日卻有讀者爆料，指阿嬌與皇甫聖華早於去年5月起，已於北京朝陽區的住宅疑似展開同居生活，新居面向北京中央電視台，屬黃金地段，而二人同居之說更是鄰居之間的公開秘密。近年阿嬌長駐內地，並忙於Twins巡迴演唱會，但每當有休息日，也會飛到北京寓所休息，而且不安排助手同行，早令人感奇怪。

喜愛透過社交網與粉絲互動的阿嬌，不時上載家居休閒照，沒料此舉卻不經意洩「蜜」！爆料者列出她與皇甫聖華的社交網照片作對比，其中一張阿嬌坐在地下的照片中，旁邊有一個黃色香蕉擺設，湊巧與皇甫聖華家中大廳擺放的一模一樣，而且雙方均收藏了大量潮爆Figure，皇甫聖華更於家中設有專櫃擺放，而阿嬌亦曾拿着同系列公仔拍照。除此以外，由各自上載的照片所見，窗外的環境及建築物亦一樣，雖然鮮見兩人在社交網上交集，皇甫聖華更是自沙特阿拉伯旅遊後便停更，不過單從以上種種，難怪被視為同居證據。

而阿嬌6月底偕好姊妹蔡卓妍（阿Sa）展開巡唱，先後到過杭州、重慶、上海及南京演出，大獲粉絲好評。阿嬌上周完成深圳站演出後分享花絮照，表示被當地觀眾熱情感染，不期然情緒高漲，平日Cool爆的她更難得風趣說：「看到你們把我的新裙子P成花仙鵝，大鵝仙子，不得不說確實有點創意，成功引起我的注意。」並約定歌迷日內在武漢再聚。至於阿Sa亦於社交網晒靚相，表示完騷後要緊貼奧運熱潮，重溫香港運動員的精彩片段。

開騷當冥想 容祖兒拮針「維修」

樂壇天后容祖兒在澳門舉行共12場演唱會，連日在社交網分享騷後花絮，完成7月28日的演出後，她即與工作人員開Party，她上載多張合照並寫道：「小休一星期，8月10號再見。」又指表演時是她人生最聚焦的時刻，一踏上舞台便會打開身體每個感官：「去投入去感受，讓平日紊亂思緒中有一刻放鬆，我會視表演為一種冥想。」

昨日她再報告近況，但不再是吃喝玩樂，而是接受針灸治療，她上載頸背拮滿針的照片，幽默自嘲「機件維修」，Fans隔住個Mon也感受到其痛楚。