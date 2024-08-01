【是日通勝】

農曆六月廿七

甲辰年 辛未月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、交易

忌：理髮、詞訟、飾垣

幸運方向：坐南向北

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：咖啡色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

金牛座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

雙子座：小小苦楚等於激勵，凡事應向好的方面想！

巨蟹座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

獅子座：得到好友的正面建議，令事業更上一層樓。

處女座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

天秤座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

天蠍座：神經緊張，是時候放鬆自己，別想那麼多。

人馬座：遇上麻煩不用怕，只要有足夠耐性就能應付。

山羊座：愛情吉日，單身者宜趁機向心儀目標示愛！

水瓶座：財運好到極，謹記發財立品，勿只顧享樂。

雙魚座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）兔 易破財

鼠：勿與人有口舌之爭，以免事業受拖累。

牛：事業順利，一切在掌握中，不用憂心。

虎：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

兔：是日沖煞，工作易分心，金錢有損失。

龍：事業運差，易在工作時流露負面情緒。

蛇：運勢屬中平，處理公事要保持警覺性。

馬：多勞多得，付出努力就會有合理回報。

羊：長命工夫長命做，不可犧牲休息時間。

猴：健康是財富，小心飲食，防病從口入。

雞：易跟同事發生爭執，退一步海闊天空！

狗：過於自我，很多時會忽略別人的感受。

豬：留意伴侶需要，勿只顧為事業打拼啊！

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

順其自然

人生在世，對於生活中的很多事情，我們常常會被社會或他人的期望所束縛，感到必須做出某種回應或行動。但有時候，我們也應該學會順其自然，讓事物自行發展，而不是強求一個結果。這種態度是否意味着消極呢？

從某種角度來說，順其自然確實表現出一種放任自流的態度。我們不再主動去追求目標，也不再努力去改變現狀，而是被動地接受眼前的一切。這種做法可能會被外界視為缺乏進取心和責任心。

但如果我們深入探討順其自然的內在意義，就會發現它蘊含着一種更加智慧和積極的生活態度。順其自然並不等同於完全放棄主動性，而是學會與事物自然變化的節奏相呼應。我們需要學會全然接受現實，不再強求，但同時也不放棄努力。我們要學會以更加包容、寬容的心態面對生活，而不是被它的起起伏伏所困擾。

因此，順其自然並非消極，而是一種更加圓融、智慧的生活態度，讓我們擺脫了過度焦慮、強求的弊端，更好地掌控自己的情緒，從容地面對人生的各種變化。這樣不僅能提高生活品質，也能讓我們在這個世界上活得更加從容自在。