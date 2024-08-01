歐美紅星古怪職業大揭秘！有位巨星曾為兩餐清潔獅子籠

好多歐美紅星未入娛樂界之前都做過不同工作，其中有些工作更是大家意想不到的，以下就是一些例子。

死人化妝師

原來美國女星胡比高拔（Whoopi Goldberg）未成為演員之前曾是殯儀館的化妝師。據知她於70年代開始在殯儀館打工，她曾於訪問中解釋為何當年會「入行」，她表示自己當年有讀過美容學校考獲美容師牌照，剛巧讀報時見到殯儀館請人為死人梳頭及化妝於是便申請。而後來胡比於代表作《人鬼情未了》（Ghost）中飾演呃神騙鬼的靈媒與死人通靈。除了做死人化妝師之外，胡比亦當過銀行櫃位職員以及做過砌磚工人。

清潔工

奧斯卡金像影帝德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）未成為「畢業生」之前，原來曾經為生計做過跳舞室的清潔工，此外，他亦在劇院做過衣帽間服務員、洗碗工、打字員、賣報紙以及在百貨公司玩具部門店員，真係「七十二行」都做過晒！

成人電影佈景工

美國男星Jon Hamm憑劇集《廣告狂人》（Mad Men）上位，然而他未成為演員前於90年代尾曾在成人電影界工作過，不過他並不是「男優」而是在成人電影片場當佈景工。他曾經形容那份工令人心碎。

獅子籠清潔工

荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）於銀幕上的鐵漢形象深入民心，現實生活中他亦是「膽識過人」，他未演《洛奇》（Rocky）之前曾於1970年在紐約中央公園動物園清潔獅子籠。他當時的時薪為1.12美元。最後工作一個月後劈炮唔撈，他後來解釋辭職全因為厭倦被睇獅子小解：「相信唔會有好多人會興奮見到獅子痾巨大嘅尿。等我話畀你聽，佢哋（獅子）排尿『射程」可達15尺，經過1個月比佢哋狂射之後，我放棄。」除了清潔工之外，史泰龍亦在戲院做過「帶位」，算是與電影初次結緣。