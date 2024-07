陳凱琳(Grace)今年下定決心每個月也會抽時間去行山,除了為自己製造me time,亦希望多接觸大自然。7月份Grace繼續行山,今次去到赤柱半島南部行山,並行到為行山友熟悉的犀牛石上「打卡」。Grace在犀牛石上影靚相,藍天配襯奇石,風景相當對麗,不過,有網民亦戥她「牙煙」,擔心她被強風吹落懸崖。

完成任務後,Grace在社交網表示:「七月咁熱都完成到呀,本身今年開始咗行山任務之後最驚就係夏天嗰幾個月⋯好彩七月份我哋揀咗條比較短少少嘅行山徑,仲要係打卡嘅好地方!不過如果大家呢排去行山,真係要小心啲!(And yes I will be careful too),我哋八月份再見。」